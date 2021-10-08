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Польских пограничников обстреляли из стороны Беларуси

Больных детей мигрантов лечат в Польше

сегодня, 16:40
Автор:

Козлова Альбіна

Польских пограничников обстреляли из стороны Беларуси

На границе поляков обстреляли белорусы, фото из открытых источников

На границе Польши и Беларуси произошла провокация с обстрелами. Об этом сообщает "Польское радио".

Известно, что 7 октября польские пограничники и солдаты, проводившие патрулирование на административной границе, попали под обстрел со стороны соседнего государства — Беларуси. Сообщается, что это работники патруля белорусской службы.

По словам пресс-секретаря Пограничной службы Польской Республики Анны Михальской, стреляли без прицела, пострадавших и раненых нет. Однако пресс-секретарь говорит, что количество провокаций увеличивается.

К тому же со стороны Беларуси продолжают прибывать нелегалы, пытающиеся пересечь границу Польши. Во время спецопераций задержали более 30 нелегалов из Ирака.

На польско-белорусской границе с начала сентября введено чрезвычайное положение. Соответствующее распоряжение подписал президент Дуда. Пока положение введено в месяц.

Больных мигрантов госпитализируют в польские больницы. Ведь на границе есть дети, прибывшие со взрослыми. У некоторых детей диагностирован COVID-19, в других — тяжелые болезни и простудные заболевания, в частности, воспаление легких.

Как сообщал портал "Комментарии", ПАСЕ создаст группу для контроля ситуации с мигрантами на границе с Беларусью. Поддержали резолюцию "Ситуация на границах Латвии, Литвы и Польши в связи с усилением миграционного давления на границы с Беларусью" 58 делегатов. Итак, теперь в Совете Европы появится орган, который будет осуществлять этот мониторинг на постоянной основе.

Также мы писали, что на границе Беларуси находятся военные, которые не являются пограничниками, хотя военные учения уже завершились. Среди них польские пограничники обнаружили военных воздушно-десантных подразделений, военнослужащих ОMOН, из них некоторые ходили со снайперскими винтовками.


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Источник: https://www.polskieradio.pl/398/7856/Artykul/2822629,%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%
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