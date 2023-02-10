Поможет ли Лукашенко диктатура в борьбе с ростом цен: подробности

Глава Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что обуздать цены в стране необходимо, "использовав преимущества диктатуры". Как утверждает не признанный белорусский президент, рыночная экономика страны стала "развращенной".

Лукашенко заявил о "преимуществах диктатуры (фото из открытых источников)"

Как сообщает "Пул первого", открыто диктаторские методы в Беларуси Лукашенко признал 10 февраля во время совещания по вопросам ценообразования.

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"Это самая тяжелая работа после долгих лет распущенности, рыночной распущенности. Я понимаю, что обуздать цены, когда в распущенности цен заинтересованы миллионы людей, очень непросто. Но власти у нас достаточно. Преимущества нашей власти, диктатуры, именно это мы должны использовать", – дал совет власти Лукашенко.

При этом белорусский диктатор предостерегает "продвинутых экономистов" от "безумного мнения", что с помощью демократии и свободного рынка можно "спасти мир". Он считает, что рыночная экономика якобы не работает. Объясняет это диктатор на примере введенных санкций против РФ.

"Если рынок регулируется спросом и предложением, тогда почему установлен какой-то потолок цен на главный товар России? Я имею в виду нефть и нефтепродукты. Почему Запад и США начали регулировать цены? Рыночная же экономика. Мы должны жить собственным умом... Если мы видим необоснованный рост цен неизвестно откуда,... мое требование остается неизменным. Никакой демократии у них нет и ни одного свободного рынка", – подытожил Лукашенко.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Лукашенко уверяет, что Украина предлагает подписать "пакт о ненападении". Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Запад по-прежнему строит свои планы по провокациям в Беларуси, и якобы потому на полигонах в Украине проходят подготовку "боевики и экстремисты", хотя сама Украина, мол, предлагает "пакт о ненападении".