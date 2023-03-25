Последний раунд: Путин пытается поднять «ядерные» ставки

Последней ставкой Путина называет заявление о размещении российского ядерного оружия на территории СБ директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, пишут "Комментарии".



Путин заявил о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси

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"Де-факто, это едва ли не последний раунд поднятия ставок Путиным. Его расчет, что мир испугается. Если нет – у него просто не будет козырей. И потому главная задача нашей дипломатии не допустить испуга у наших партнеров", — объясняет Денисенко.

По мнению эксперта, есть по меньшей мере четыре доказательства.

1. Путин, де-факто, идет ва-банк. Он идет на прямой ядерный шантаж, правда, как обычно, дьявол кроется в деталях.

2. Он не передает оружие Лукашенко, а только строит в Беларуси хранилище. Проще говоря, прикрываясь "единым государством", он строит свою ядерную военную базу в Беларуси (так он будет исключать аргумент о нарушении белорусами договора о нераспространении). Важно, что тем самым он сужает поле маневра для Лукашенко, начавшего играть в слугу двух хозяев с Москвой и Пекином.

3. Путин четко назвал дату введения в действие этого объекта – июнь 2023 года. Другими словами – это строительство уже началось, но теперь он говорит всему миру – у вас есть время до июня, а дальше неизвестность.

4. Что стоит за этой неизвестностью? Я глубоко убежден, что ничего. Это очередное поднятие ставок, чтобы мир испугался и сел с Путиным за стол переговоров.

"Отдельно следует обратить внимание на "китайский след" в этой истории, – говорит эксперт. – Пекин точно не заинтересован в любом ядерном ударе. После этого заявления роль Пекина в урегулировании этого вопроса только растет. Сознательно или не сознательно, но Путин унижает роль Москвы в международной игре, выступая "великим Кимом", и заставляя Пекин становиться посредником в этой великой и примитивной игре".

По мнению директора Украинского института будущего Вадима Денисенко, Владимир Путин толкает западный мир не столько к разговору с ним, сколько к разговору с Си Цзиньпинем.

Как писали ранее "Комментарии", в Белоруссии к 1 июля будет готово хранилище для тактического ядерного оружия РФ. Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин в сегодняшнем интервью, обнародованном РосСМИ. Здесь разместят российские тактические ядерные боеприпасы, а также приступят к подготовке белорусских экипажей самолетов, которые могут использовать ядерное оружие. Военный преступник отметил, что Россия уже разместила в Беларуси комплекс "Искандер", который также может являться носителем ядерного оружия.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что своеобразной, но не оригинальной уже стала реакция главы Беларуси на планы Британии передать Украине снаряды с обедненным ураном.

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