При всей ненависти друг к другу - Лукашенко и Путин утвердили союзные программы: что думают эксперты

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что хочет посетить оккупированный россиянами Крым. Заявление прозвучало во время онлайн-общения Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным. Тот как раз пребывал в Севастополе, откуда общался с Лукашенко в рамках заседании Высшего госсовета. В результате россияне и белорусы утвердили 28 программ в рамках создания "Союзного государства".

Александр Лукашенко и Владимир Путин - фото из открытых источников

Эксперты проанализировали происходящее для портала "Комментарии".

Лукашенко, заявив о намерении побывать в оккупированном Крыму (впервые с 2014 года), переступил очередную "красную черту"

Политэксперт главред информагентства УкрПресс Инфо Алексей Воронцов считает, что Путин Крымом загнал Лукашенко в глухой угол.

"После онлайн-сессии, состоявшейся между президентами Беларуси и РФ, можно сделать ряд выводов, которые подтверждают – Владимир Путин продолжает политику притягивания Александра Лукашенко в орбиту собственных геополитических интересов. В целом были приняты 28 союзных программ на заседании Высшего госсовета двух стран. Причем сам Путин, по данным россСМИ, физически находился в аннексированном Крыму, а именно в Севастополе. Следует отметить, что эти 28 программ касались приграничных вопросов, обновленной военной доктрины, в которой Беларусь фактически поглощается Россией. Лукашенко пообещал усилить союзную группировку военных сил, тем самым подчеркнул свою преданность Путину", – отмечает Алексей Воронцов.

Он также акцентирует, что Лукашенко, явно подыгрывая Путину, показательно якобы "обиделся", что президент России не взял его с собой праздник Дня народного единства. Который Путин показательно же проводил в захваченном Крыму.

"В свою очередь, Путин заявил, что "всегда будет рад видеть Лукашенко в Севастополе". Таким образом, два тирана подготовили почву для активного демарша. Лукашенко, заявив о намерении побывать в оккупированном Крыму (впервые с 2014 года), переступил очередную "красную черту". Думаю, обратного пути в цивилизованный мир для него уже не будет. Капкан закрывается", – резюмирует эксперт.

Сложилась уникальная ситуация, когда Путин является заложником Лукашенко, а Лукашенко – заложником Путина

Политолог Андрей Окара считает, что на поездку в Крым Лукашенко пока не решился. И просто делал вид, что обиделся.

"Лукашенко постепенно идет на вынужденные уступки Кремлю, при этом Кремлем же манипулируя. Он понимает, что при всей ненависти к нему лично Путина и в целом российской власти, те продолжат его поддерживать. Как минимум по двум причинам. Первая – нежелание, чтобы в РФ произошло что-то, подобное массовым протестам, охватившим Беларусь после выборов-2020 с придуманной победой Лукашенко. Вторая – опасность евроинтеграции Беларуси. В данный момент только Лукашенко является политиком, удерживающим Республику Беларусь (РБ) от курса на Запад. Любой другой, кто придет после, будет вести Беларусь прочь от РФ", – уверен Андрей Окара.

По его словам, ранее в РБ был паритет между разными геополитическими моделями развития республики (в Европу или в объятия России). Но теперь соотношение сил не в пользу РФ.

"Одним из важнейших последствий белорусской революции, пусть даже подавленной, стало резкое ухудшение отношения к России, Ранее доминирующим позиционированием было – "мы против Лукашенко, он тиран, украл результаты выборов, обрубил связи с Европой, но мы за дружбу за РФ, за интеграцию с ней". А теперь критическая масса людей сменили свои взгляды. И звучат они следующим образом – "мы против Лукашенко, но и против РФ, Кремля, Путина, потому что они поддержали тирана". Это серьезнейшее изменение в белорусском обществе за более чем год сопротивления режиму", – отмечает политолог.

Потому, продолжает он, Лукашенко нужен Путину – при всей их нелюбви друг к другу. А Путин нужен Лукашенко, потому что Россия – единственный источник денег для поддержания силовой вертикали, на которой и держится режим Лукашенко. Других источников денег нет – особенно в условиях экономической блокады со стороны Запада.

"Сложилась уникальная ситуация, когда Путин является заложником Лукашенко, а Лукашенко – заложником Путина. А потому у Лукашенко есть люфт для фрондерства, для определенной свободы действий, которые он может применить по отношению к Путину. И он может позволить себе не приехать в Крым и Севастополь. Хоть его (это известно) очень об этом просили. Если бы Лукашенко приехал, для Кремля это было бы серьезной победой – и символической, и политической. Вот, мол, Беларусь признала Крым российским. Лукашенко всё прекрасно понимает. И, хоть его тянут в Крым, пока на это не идет. Он реально сдаёт интересы Беларуси, но не сразу, а постепенно. И этот кусочек – посещение Крыма – оставлен, похоже, напоследок", – поясняет Андрей Окара.

Он также акцентирует, что Путин и Лукашенко радикально расходятся по одному важному аспекту. Тогда как Лукашенко является сторонником белорусской государственности (более того – считает, что сам ее и создал), для Путина и белорусская, и украинская государственность – "ошибка истории".

"Вместе с тем, – продолжает Андрей Окара, – мы видим, что Беларусь продолжают загонять в "Союзное государство". И это огромная угроза не только для РБ (в случае если Лукашенко будет устранен из политики, повышается риск поглощения Беларуси – Россией). После новой порции договоренностей в рамках "Союзного государства", Беларусь еще больше открылась для глубокого военного сотрудничества с РФ. Что представляет прямую угрозу для Украины. Для остальных соседей РБ – членов НАТО – угроза не столько велика. А вот для Украины – прямой вызов, явная угроза безопасности".

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