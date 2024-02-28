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Главная Новости Мир Беларусь Прибыли большие колонны: в Беларуси накапливают военную технику (ФОТО)
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Прибыли большие колонны: в Беларуси накапливают военную технику (ФОТО)

Партизаны сообщили о прибытии большой колонны техники в Минск.

28 февраля 2024, 22:20
Автор:
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Лиля Воробьева
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Представители партизанского военного движения украинцев и крымских татар " Атеш " зафиксировали прибытие на территорию Беларуси военной техники. Известно, что уже есть как минимум 60 единиц техники.

Прибыли большие колонны: в Беларуси накапливают военную технику (ФОТО)

В Беларуси накапливают военную технику (фото из открытых источников)

Партизаны в Telegram информируют о размещении большой колонны с техникой в Минске. Это почти 60 единиц, из этого количества – основная часть это БМП-2, а также 4МТ-ЛБ.

"Россияне продолжают использовать территорию Беларуси в своей преступной войне. Наши поклонники в Республике Беларусь внимательно отслеживают каждый шаг войск России", — написали в сообщении.

Несколько позже представители "Атеша" написали, что допустили ошибку, потому что на фотографии — военная техника белорусских Вооруженных сил.

"Напомним, что 24.02.2022 именно Вооруженные силы Республики Беларусь спокойно следили за тем, как Россия обстреливает и осуществляет полномасштабное вторжение в Украину. Поэтому все передвижения войск вооруженных сил РФ и РБ мы фиксируем и передаем СОУ", — отмечают в "Атеше".

Прибыли большие колонны: в Беларуси накапливают военную технику (ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лукашенко сделал новое заявление о мирных переговорах по окончании войны в Украине. Президент Беларуси Александр Лукашенко в день выборов в нижнюю палату парламента и местные советы заявил, что будет участвовать в следующих выборах на пост президента. Также белорусский диктатор призвал Украину начать мирные переговоры с Россией.

Александр Лукашенко заявил, что оснований для начала мирных переговоров между Украиной и Россией "более чем достаточно". По его словам, Россия начала процесс "мирного урегулирования" войны в Украине, однако помешает этому Запад, который помогает Киеву оружием в войне с РФ.



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