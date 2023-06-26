Российские СМИ назвали местонахождение Пригожина

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Slava Kot
Основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина заметили в минской гостинице, однако владельцы утверждают, что не могут подтвердить или отрицать эту информацию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото из открытых источников
Российский Telegram-канал BRIEF утверждает, что мятежник Евгений Пригожин был замечен в столичной гостинице Беларуси.
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Представитель международного русскоязычного телеканала RTVI связался с администрацией названого отеля, чтобы они подтвердили информацию о местонахождении Пригожина. Однако администрация не указала конкретных данных.
26 июня представители Лукашенко заявили, что "не располагают информацией", прибыл ли Евгений Пригожин на территорию Беларуси.
После прекращения мятежа против военного руководства РФ, Пригожин в Ростове сел в машину и скрылся. В течение двух дней Пригожин не комментировал ситуацию, а о его местонахождении не сообщалось официально.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян впервые за двое суток отреагировала на бунт Пригожина. Симоньян пыталась объяснить, почему уголовное дело против Пригожина так легко закрыли.
Также "Комментарии" писал, что британские спецслужбы назвали причину отмены военного похода Евгения Пригожина и его наемников из группы "Вагнера" на Москву.
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