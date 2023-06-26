Российские СМИ назвали местонахождение Пригожина

Основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина заметили в минской гостинице, однако владельцы утверждают, что не могут подтвердить или отрицать эту информацию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото из открытых источников

Российский Telegram-канал BRIEF утверждает, что мятежник Евгений Пригожин был замечен в столичной гостинице Беларуси.

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"Евгений Пригожин замечен в отеле Green City в Минске", – сообщили российские СМИ.

Представитель международного русскоязычного телеканала RTVI связался с администрацией названого отеля, чтобы они подтвердили информацию о местонахождении Пригожина. Однако администрация не указала конкретных данных.

"Информация о гостях конфиденциальна, даже если бы он у нас проживал, я бы не могла вам такие данные предоставить", – ответили на запрос журналиста в отеле Green City.

26 июня представители Лукашенко заявили, что "не располагают информацией", прибыл ли Евгений Пригожин на территорию Беларуси.

После прекращения мятежа против военного руководства РФ, Пригожин в Ростове сел в машину и скрылся. В течение двух дней Пригожин не комментировал ситуацию, а о его местонахождении не сообщалось официально.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян впервые за двое суток отреагировала на бунт Пригожина. Симоньян пыталась объяснить, почему уголовное дело против Пригожина так легко закрыли.

Также "Комментарии" писал, что британские спецслужбы назвали причину отмены военного похода Евгения Пригожина и его наемников из группы "Вагнера" на Москву.