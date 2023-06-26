logo

BTC/USD

30182.15

ETH/USD

1853.27

LTC/USD

87.05

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Беларусь Российские СМИ назвали местонахождение Пригожина
commentss НОВОСТИ Все новости

Российские СМИ назвали местонахождение Пригожина

После мятежа Евгений Пригожин должен был отправиться в Беларусь. Российские СМИ утверждают, что лидер вагнеровцев уже в Минске.

сегодня, 16:33
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина заметили в минской гостинице, однако владельцы утверждают, что не могут подтвердить или отрицать эту информацию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Российские СМИ назвали местонахождение Пригожина

Лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото из открытых источников

Российский Telegram-канал BRIEF утверждает, что мятежник Евгений Пригожин был замечен в столичной гостинице Беларуси.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Евгений Пригожин замечен в отеле Green City в Минске", – сообщили российские СМИ.

Представитель международного русскоязычного телеканала RTVI связался с администрацией названого отеля, чтобы они подтвердили информацию о местонахождении Пригожина. Однако администрация не указала конкретных данных.

"Информация о гостях конфиденциальна, даже если бы он у нас проживал, я бы не могла вам такие данные предоставить", – ответили на запрос журналиста в отеле Green City.

26 июня представители Лукашенко заявили, что "не располагают информацией", прибыл ли Евгений Пригожин на территорию Беларуси.

После прекращения мятежа против военного руководства РФ, Пригожин в Ростове сел в машину и скрылся. В течение двух дней Пригожин не комментировал ситуацию, а о его местонахождении не сообщалось официально.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян впервые за двое суток отреагировала на бунт Пригожина. Симоньян пыталась объяснить, почему уголовное дело против Пригожина так легко закрыли.

Также "Комментарии" писал, что британские спецслужбы назвали причину отмены военного похода Евгения Пригожина и его наемников из группы "Вагнера" на Москву.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/rusbrief/130446
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!