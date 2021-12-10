Принудительная посадка самолета Ryanair в Беларуси: в Польше обнародовали новые записи (ВИДЕО)

Самолет компании Ryanair 23 мая 2021 совершил принудительную посадку в столице Беларуси – Минске. Спецслужбы Польши обнародовали записи разговоров диспетчера и пилота лайнера. Об этом информирует Zerkalo.

Принудительная посадка самолета в Минске (фото из открытых источников)

В обнародованной записи можно услышать еще один, третий голос, говорящий диспетчеру, что нужно давать ответы на вопросы пилота.

Во время разговора с пилотом диспетчер сообщил его о наличии взрывчатки на борту авиалайнера и обязывает его совершить посадку в Минске. Как только летчик начал уточнять ситуацию, можно разобрать голос другого человека, который поляки называют "офицером белорусских служб".

Тот же человек наказывает диспетчеру сообщить летчику о коде опасности "красный" и озвучивает рекомендацию посадить самолет в Минске.

Напомним, что в "Комментариях" сообщается, что в Минск прибыли международные эксперты по делу о задержании Протасевича . В Беларусь прибыли члены группы ICAO – Международной организации гражданской авиации. В аэропорту Минска 23 августа на рабочем совещании встретились члены Международной организации с министром транспорта и коммуникаций Беларуси и директорами авиационных компаний. Расследование факта посадки самолета Boeing 737 в аэропорту Минска, во время которого был задержан Роман Протасевич, продлится до ноября. По словам министра транспорта Беларуси, они открыты к диалогу и предоставят необходимые данные, потому что заинтересованы в объективном расследовании. Министр также подчеркнул, что авиационная безопасность в Беларуси на высшем уровне. По словам руководителя группы ICAO Сильвена Лефойера, расследующей инцидент группе нужно уточнить некоторые детали и собрать дополнительную информацию.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!