Путин дал понять, что защищать Лукашенко он не будет: что произошло

Владимир Путин дал понять Александру Лукашенко, что защищать его он не будет. Путин поговорит с Лукашенко в ближайшее время, но, как сказал Песков, "у нас нет никакого сомнения, что руководство Беларуси и сама Беларусь способны обеспечить свой суверенитет". Об этом рассказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.

Путин и Лукашенко. Фото: из открытых источников

"Если очень коротко, то у Путина сейчас нет сил и возможностей, защитить Лукашенко. У Путина нет ни сил, ни людей, чтобы открыть этот фронт. Правда, все последние заявления, которые мы слышим из Минска, – это заявления о том, что Беларусь не хочет эскалации. И здесь мы имеем еще один парадокс этой ситуации: Лукашенко, похоже, боится появления российских войск больше, чем появления украинских дронов", – отметил эксперт.

По его словам, Лукашенко прекрасно понимает, что появление здесь значимого контингента российских войск поставит крест на его многовекторности, а если шире, то и на самостоятельности. И, похоже, КНР предупреждал Лукашенко о неприемлемости развития событий.

Вадим Денисенко отмечает, следует также обратить внимание на то, что белорусский трек может стать частью давления европейской тройки на Трампа, который пытается договориться с Лукашенко о калийных удобрениях. Лукашенко очень не хотел бы втягиваться еще и в эту игру, но мы не можем исключать, что эта история принудит Трампа к определенным звонкам и разговорам.

Читайте на портале "Комментарии" — Европейский Союз снова обвинил Беларусь в содействии российской войне против Украины и предупредил официальный Минск о готовности усилить санкционное давление. Соответствующее заявление во время брифинга сделала пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Хиппер.

Представитель Еврокомиссии подчеркнула, что Брюссель внимательно следит за действиями белорусских властей, однако не намерен комментировать возможные решения Александра Лукашенко. В то же время в ЕС акцентировали внимание на собственной позиции относительно роли Беларуси в продолжающемся конфликте.



