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Брюссель відреагував на ультиматум Зеленського Лукашенку

Єврокомісія заявила, що Білорусь продовжує допомагати російській агресії, а Україна має повне право на самооборону

23 червня 2026, 07:11
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Кравцев Сергей

Європейський Союз знову звинуватив Білорусь у сприянні російській війні проти України та попередив офіційний Мінськ про готовність посилити санкційний тиск. Відповідну заяву під час брифінгу зробила прес-секретар Єврокомісії Анітта Хіппер.

Брюссель відреагував на ультиматум Зеленського Лукашенку

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

Представник Єврокомісії наголосила, що Брюссель уважно стежить за діями білоруської влади, проте не має наміру коментувати можливі рішення Олександра Лукашенка. Натомість у ЄС акцентували увагу на власній позиції щодо ролі Білорусі у конфлікті, що триває.

За словами Хіппер, Мінськ залишається одним із ключових союзників Москви і продовжує надавати підтримку російській агресії проти України. Саме цим, як зазначили у Єврокомісії, пояснюється збереження жорстких обмежувальних заходів проти білоруського режиму.

У Брюсселі також заявили, що претензії до Мінська не обмежуються лише українським питанням. Серед причин для занепокоєння в ЄС називають інциденти з порушенням повітряного простору сусідніх держав та використання міграційного тиску на зовнішніх кордонах Європейського Союзу.

Хіппер наголосила, що санкційна політика може бути розширена, якщо білоруська влада продовжить курс, який у ЄС вважають дестабілізуючим для регіону. За її словами, Європейський Союз готовий використати додаткові інструменти тиску для захисту своїх інтересів та безпеки держав-членів.

Окремо представник Єврокомісії підтвердила постійну підтримку України. Вона підкреслила, що Київ діє в рамках міжнародного права і має законне право на самооборону перед зовнішньою агресією.

Таким чином, у Брюсселі дали зрозуміти, що не бачать підстав для перегляду політики щодо Мінська і готові зберігати жорсткий курс доти, доки Білорусь залишатиметься учасником російської військово-політичної стратегії.

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Джерело: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/media/video/I-291735
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