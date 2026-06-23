Путін дав зрозуміти, що захищати Лукашенка він не буде: що сталося

Володимир Путін дав зрозуміти Олександру Лукашенку, що захищати його він не буде. Путін поговорить з Лукашенком найближчим часом, але, як сказав Пєсков "У нас немає жодного сумніву, що керівництво Білорусі й сама Білорусь здатні забезпечити свій суверенітет". Про це розповів керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.

Путін та Лукашенко. Фото: із відкритих джерел

"Якщо дуже коротко, то Путін зараз не має сил і можливостей, захистити Лукашенка. В Путіна немає ані сил, ані людей, щоб відкрити цей фронт. Правда, всі останні заяви, які ми чуємо з Мінська – це заяви про те, що Білорусь не хоче ескалації. І тут ми маємо ще один парадокс цієї ситуації: Лукашенко, схоже боїться появи російських військ більше, ніж появи українських дронів", – зазначив експерт.

За його словами, Лукашенко прекрасно розуміє, що поява тут вагомого контингенту російських військ поставить хрест на його багатовекторності, а якщо ширше, то й на самостійності. І, схоже, КНР попереджав Лукашенка про неприйнятність такого розвитку подій.

Вадим Денисенко зауважує, слід також звернути увагу на те, що білоруський трек може стати частиною тиску європейської трійки на Трампа, який пробує домовитися з Лукашенком про калійні добрива. Лукашенко дуже не хотів би втягуватися ще й у цю гру, але ми не можемо виключати, що ця історія примусить Трампа до певних дзвінків та розмов.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Європейський Союз знову звинуватив Білорусь у сприянні російській війні проти України та попередив офіційний Мінськ про готовність посилити санкційний тиск. Відповідну заяву під час брифінгу зробила прес-секретар Єврокомісії Анітта Хіппер.

Представник Єврокомісії наголосила, що Брюссель уважно стежить за діями білоруської влади, проте не має наміру коментувати можливі рішення Олександра Лукашенка. Натомість у ЄС акцентували увагу на власній позиції щодо ролі Білорусі у конфлікті, що триває.



