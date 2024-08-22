Путин хочет, чтобы Беларусь наконец вступила в войну: пойдет ли на этот шаг Лукашенко

Александр Лукашенко снова демонстрирует свою решительность, перебрасывая беларусские войска на границу с Украиной. Однако такие действия происходят под сильным давлением и по указанию Владимира Путина, пытающегося отвлечь украинские силы от направлений Курска и Белгорода, об этом в колонке для "Главреда" написал экс-замначальника Генштаба Игорь Романенко.

Александр Лукашенко

Он напомнил, что ранее Лукашенко уже перебрасывал войска на украинскую границу, но впоследствии под давлением Китая и Европы, несмотря на позицию Путина, отозвал их. Теперь ситуация изменилась: украинские войска вошли на территорию Курской области России, что стало неожиданностью Кремля. Это заставило Лукашенко снова заговорить об усилении военных группировок на Гомельском и Мозырском направлениях, считает эксперт.

Романенко убежден, что Лукашенко пытается балансировать между исполнением требований Путина и учетом интересов Западных стран и Китая. Важно отметить, добавляет эксперт, что Украина уже создала мощную оборонную систему вдоль границы с Беларусью, поэтому даже если белорусские войска приступят к боевым действиям, им вряд ли удастся достичь значительных результатов. Лукашенко стремится избежать прямых столкновений между белорусскими и украинскими силами, пытаясь удовлетворить Путина, но без реального участия в войне.

Безусловно, Путин очень заинтересован в том, чтобы беларусские войска вступили в войну и отвлекли наши силы. Ведь для стабилизации ситуации в Курской области Путину нужно минимум 30 тысяч, а в идеале около 100 тысяч штыков, чтобы вернуться к исходной ситуации. Чтобы как-нибудь стабилизировать ситуацию, он вынужден забирать российские войска из других участков украинского фронта. Пока что у России нет сил заставить ВСУ выйти из Курской области и отойти на границу", — заявил Романенко.

Впрочем, эксперт все же признает, что у Лукашенко есть возможность организовать провокации на границе, чтобы оттянуть украинские войска от Курска или Белгорода, но маловероятно, что он пойдет на это без дополнительного давления со стороны Путина. Даже если это произойдет, украинские силы на границе с Беларусью достаточно мощны, чтобы отразить любые атаки. Таким образом, планы Москвы вряд ли сработают, а перспектива вступления Беларуси в войну остается маловероятной и не изменит ход украинской операции в Курской области, считает Романенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Лукашенко призвал Украину и РФ сесть за стол переговоров.



