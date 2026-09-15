Путин окончательно "останется в дураках": что на самом деле задумал Лукашенко

Белорусский лидер Александр Лукашенко на прошлой неделе заявил, что нужно "встряхнуть" армию, даже пригрозил мобилизацией. Однако, как уверяют украинские эксперты, это "игра для одного зрителя".

Александр Лукашенко. Фото портал "Комментарии"

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний объяснил, что Лукашенко "клеит дурака перед Путиным", таким образом выпрашивая еще денег якобы на подготовку армии. Лукашенко, предположил эксперт, рассказывает Путину, что проводит маневры, учения, акцентирует, что они союзные государства, а сам просто "разводит" Путина.

"За деньги Путина Лукашенко готов готовиться даже к вторжению марсиан. И объявлять войну сразу всей галактике при необходимости. Но не хочет он воевать. Более того, я подозреваю, что он использует ресурс для формирования своей армии на всякий случай, чтобы его защитили от россиян", — отметил эксперт.

Загородний убежден, что перспектива участия в войне у Лукашенко энтузиазма не вызывает. Он хорошо осознает, если в РФ за 3000 км прилетает, то уничтожить всю промышленность Беларуси Украина сможет примерно в течение суток, отметил эксперт. К тому же, прежде всего есть предостережения от Китая.

Эксперт подытожил, что Лукашенко активно "клеит дурака" и будет рассказывать Путину о серьезной подготовке, что не успели вовремя, рассказывать о проблемах и так далее. Однако он торгует и с американцами, и с Китаем, и понимает, что любое неосторожное движение в сторону Украины завершится для него довольно грустно.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какую роковую ошибку допустили Путин и Лукашенко.



