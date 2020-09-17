Разгон протестов в Беларуси: одного из демонстрантов ОМОН изнасиловал дубинкой

Задержанный во время разгона протестов в Минске белорус был изнасилован дубинкой сотрудников ОМОНа после того, как категорически отказался разблокировать телефон для проверки личной переписки. Об этом сообщается в докладе правозащитной организации Human Rights Watch, посвященному теме пыток и жестокого обращения силовиков, вышедших на массовые протесты в Беларуси.

Так, по словам мужчины по имени Алесь, который в обычной жизни работает программистом, кормит семью и платит государству налоги, его привезли в отделение полиции и, грубо выражаясь, начали обыск личных вещей и телефона.

"Омоновцы требовали разблокировать телефон. Я отказался. Позвали старшего. Он стал угрожать - "дубинку в задницу засуну". Затем разрезал мне шорты и трусы сзади, крест-накрест, крикнул своим, есть ли у кого презерватив... Я лежал на полу лицом вниз, но видел, как он презерватив натягивает на палку... И он сунул мне палку в задний проход... Вытащил, снова потребовал пароль. Кулаками и ногами бил: по ребрам, по лицу, в зубы - два передних зуба покрошил", - поделился жуткими воспоминаниями 30-летний парень.

При этом Алесь добавил, что после проведенных истязаний ему не вызвали "скорую", несмотря на просьбы и даже не показали медикам, которые прибыли в управление для оказания помощи другому задержанному с сахарным диабетом. Мужчину отправили в больницу с разрывом толстой кишки и другими гематомами спустя только 30 часов, после того, как его осмотрел врач в следственном изоляторе Минска.

В Human Rights Watch отметили, что Алесь предоставил медицинские документы и фотографии, подтверждающие гематомы мягких тканей в области мошонки, заднего прохода и левого глаза, черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что задержанные на протестах в Минске и других крупных городах Беларуси подвергаются пыткам и жестокому обращению, нередко отправляющими их на стационарное лечение в больницы.

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