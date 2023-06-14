Размещение ядерного оружия в Беларуси: как следует реагировать на заявления Лукашенко

Британская экспертка Диана Магней, которая специализируется на России, рассказала, как следует реагировать на размещение ядерного оружия на территории Беларуси и объяснила реакцию Александра Лукашенко. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Лукашенко заявил, что Россия начала поставлять ядерное оружие в спецхранилища на территории Беларуси. Во время речи перед журналистами белорусский президент хвастался мощностью оружия, которое получит его страна, указав, что бомбы втрое мощнее тех, что были сброшены на Хиросиму. Лукашенко отметил, что при необходимости Беларусь ее применит.

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Диана Магней утверждает, что на слова Лукашенко не следует серьезно реагировать, ведь все зависит от Путина. Кроме того, президент РФ заявлял, что действительно ядерное оружие будет в Беларуси 7-8 июля.

"Александр Лукашенко наслаждается камерой и демонстрирует ощущение силы, которую ему может предоставить ядерное оружие на его территории", — говорит Магней.

Несмотря на это, британская эксперт подчеркивает, что таким образом Россия распространяет свое влияние на соседнюю страну.

"На самом деле признаком его преуменьшенного суверенитета является то, что Россия решила хранить любую часть своего ядерного арсенала на белорусской земле, как будто это продолжение ее собственной", — считает Магней.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какой финал ждет Беларусь и самого Александра Лукашенко после окончания войны.

Также "Комментарии" писали о белорусском диктаторе Александре Лукашенко, который считает, что есть "большие предпосылки" для окончания войны в Украине.