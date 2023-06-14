logo

BTC/USD

25960.26

ETH/USD

1737.34

LTC/USD

77.66

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

40.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Беларусь Размещение ядерного оружия в Беларуси: как следует реагировать на заявления Лукашенко
commentss НОВОСТИ Все новости

Размещение ядерного оружия в Беларуси: как следует реагировать на заявления Лукашенко

Эксперт объяснила, что скрывают заявления Лукашенко относительно его хвастаний российским ядерным оружием на территории Беларуси.

сегодня, 19:30
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Британская экспертка Диана Магней, которая специализируется на России, рассказала, как следует реагировать на размещение ядерного оружия на территории Беларуси и объяснила реакцию Александра Лукашенко. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Размещение ядерного оружия в Беларуси: как следует реагировать на заявления Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Лукашенко заявил, что Россия начала поставлять ядерное оружие в спецхранилища на территории Беларуси. Во время речи перед журналистами белорусский президент хвастался мощностью оружия, которое получит его страна, указав, что бомбы втрое мощнее тех, что были сброшены на Хиросиму. Лукашенко отметил, что при необходимости Беларусь ее применит.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Диана Магней утверждает, что на слова Лукашенко не следует серьезно реагировать, ведь все зависит от Путина. Кроме того, президент РФ заявлял, что действительно ядерное оружие будет в Беларуси 7-8 июля.

"Александр Лукашенко наслаждается камерой и демонстрирует ощущение силы, которую ему может предоставить ядерное оружие на его территории", — говорит Магней.

Несмотря на это, британская эксперт подчеркивает, что таким образом Россия распространяет свое влияние на соседнюю страну.

"На самом деле признаком его преуменьшенного суверенитета является то, что Россия решила хранить любую часть своего ядерного арсенала на белорусской земле, как будто это продолжение ее собственной", — считает Магней.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какой финал ждет Беларусь и самого Александра Лукашенко после окончания войны.

Также "Комментарии" писали о белорусском диктаторе Александре Лукашенко, который считает, что есть "большие предпосылки" для окончания войны в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-fight-between-ukrainian-and-russian-officials-over-flag-can-a-squadron-of-eagle-interceptors-protect-kremlin-12541713
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!