В Кремле крайне болезненно восприняли публичное предупреждение Президента Украины Владимира Зеленского в адрес белорусского режима по демонтажу военных ретрансляторов. Спикер российского диктатора Дмитрий Песков взорвался обвинениями в адрес Киева, пытаясь выставить законные требования Украины по безопасности как акт давления.

Дмитрий Песков

Официальная Москва традиционно попыталась вступиться за своего единственного союзника в Европе. По словам Пескова, "угрозы Зеленского в адрес Беларуси абсолютно агрессивны". Спикер Кремля также добавил, что с точки зрения РФ такие действия украинского руководства — это "вмешательство в дела другой страны и посягательство на суверенитет".

Несмотря на очевидную панику и попытки белорусских властей замаскировать ликвидацию военных объектов под "заботу о птицах", российская сторона делает вид, что ситуация находится под контролем. Российский чиновник цинично уверяет общественность в стабильности позиций Минска.

"У РФ нет сомнений, что руководство Беларуси в состоянии обеспечить свой суверенитет", — прокомментировал Песков угрозы Зеленского в адрес Минска, в то же время проигнорировав тот факт, что белорусская территория полностью используется как плацдарм для ударов по Украине.

Эта ситуация заставила лидеров двух союзных государств-агрессоров срочно координировать свои дальнейшие шаги. В ближайшее время Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут закрытый разговор. Представитель российского лидера резюмировал, что "Путин и Лукашенко планируют вскоре пообщаться", подчеркнув, что для диктаторов "это будет хорошая возможность обсудить угрозы Зеленского в адрес Беларуси и другие вопросы" двусторонней повестки дня.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что власти Брестской и Гомельской областей Беларуси внезапно выдвинули мобильным операторам безапелляционное требование — немедленно демонтировать вышки сотовой связи в приграничных районах.