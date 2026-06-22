У Кремлі вкрай болісно сприйняли публічне попередження Президента України Володимира Зеленського на адресу білоруського режиму щодо демонтажу військових ретрансляторів. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков вибухнув звинуваченнями на адресу Києва, намагаючись виставити законні вимоги України щодо безпеки як акт тиску.

Дмитро Пєсков

Офіційна Москва традиційно спробувала заступитися за свого єдиного союзника в Європі. За словами Пєскова, "погрози Зеленського на адресу Білорусі абсолютно агресивні". Спікер Кремля також додав, що з погляду РФ такі дії українського керівництва — це "втручання у справи іншої країни та зазіхання на її суверенітет".

Попри очевидну паніку та поспішні спроби білоруської влади замаскувати ліквідацію військових об'єктів під "турботу про птахів", російська сторона робить вигляд, що ситуація перебуває під контролем. Російський посадовець цинічно запевняє громадськість у стабільності позицій Мінська.

"У РФ немає сумнівів, що керівництво Білорусі в змозі забезпечити свій суверенітет", — прокоментував Пєсков погрози Зеленського на адресу Мінська, водночас проігнорувавши той факт, що білоруська територія повністю використовується як плацдарм для ударів по Україні.

Ця ситуація змусила лідерів двох союзних держав-агресорок терміново координувати свої подальші кроки. Найближчим часом Володимир Путін та Олександр Лукашенко проведуть закриту розмову. Речник російського лідера резюмував, що "Путін і Лукашенко планують незабаром поспілкуватися", наголосивши, що для диктаторів "це буде хороша можливість обговорити погрози Зеленського на адресу Білорусі та інші питання" двостороннього порядку денного.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що влада Брестської та Гомельської областей Білорусі раптово висунула мобільним операторам безапеляційну вимогу — негайно демонтувати вишки стільникового зв'язку в прикордонних районах.