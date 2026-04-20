Решится ли Лукашенко начать наступление на Украину: озвучен крайне показательный нюанс

Эксперты оценивают, что вероятность прямого втягивания Беларуси в войну против Украины остается низкой. Несмотря на политическое давление со стороны Москвы, Александр Лукашенко, по их словам, воздерживается от такого шага из-за сочетания прагматических расчетов и опасений за стабильность собственных властей.

Фото: из открытых источников

Как отмечают аналитики, для самопровозглашенного белорусского президента важно сохранять контроль над внутренней ситуацией в стране и не допустить эскалации, которая могла бы угрожать его позициям.

Военный эксперт Олег Стариков подчеркнул, что Минск не заинтересован в открытом боевом конфликте с Украиной. По его мнению, Лукашенко сознательно уходит от эскалации и пытается удержать пограничную зону в стабильном состоянии.

Нет, нет. Если бы хотел – уже давно было бы [военное вмешательство – ред.]. Он делает все возможное, чтобы граница между Украиной и Беларусью оставалась не горячей, а холодной", — сказал он.

В то же время следует учитывать, что 1200-километровая граница между странами пока не является активной зоной боевых действий. Беларусь фактически превратила его в условно замороженное направление. Хотя в 2022 году ее территория и воздушное пространство были использованы Россией для наступления на Украину, сама белорусская армия в прямых боевых действиях не участвовала и придерживается такой позиции и дальше.

Оппозиционный белорусский политический деятель и политолог Дмитрий Болкунец обращает внимание на другой важный аспект – состояние вооруженных сил Беларуси. По его словам, у армии страны нет достаточной подготовки для участия в крупномасштабной войне.

Он также предостерегает, что потенциальное вовлечение белорусских военных в боевые действия может иметь серьезные внутренние последствия.

"Привлечение белорусских военнослужащих к военным действиям против других государств может привести к тяжелым внутренним последствиям. В частности, появление первых значительных потерь способно повлечь за собой резкое обострение общественной ситуации и рост внутренней нестабильности вплоть до массовых протестных форм реакции", — пояснил Болкунец.

Портал "Комментарии" уже писал, что уровень доверия и поддержки российского лидера Владимира Путина опустился до самых низких показателей с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Согласно данным опросов государственной социологической службы РФ, негативная тенденция длится уже около полутора месяцев и не показывает признаков стабилизации.