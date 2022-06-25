РФ начала вывозить боеприпасы из Беларуси - СМИ

Представители военного командования России начали перевозить боеприпасы из Беларуси в российский Смоленск. Боеприпасы загрузят в 100 специальных крытых вагонов, предназначенных для перевозки взрывчатых материалов, имеющих маркировку "1-й класс опасности".

РФ начала вывозить боеприпасы из Беларуси (фото из открытых источников)

Об этом сообщает Telegram-канал Белорусский Гаюн.

"Количество боеприпасов настолько велико, что нагрузки своими силами организовать не могут и отправляют военнослужащих из других подразделений в помощь", — утверждается в информации.

Также сообщают, что белорусское оборонное министерство и представители России арендуют эти вагоны у БелЖД.

Еще публикуют данные, что в таких специальных вагонах будут вывозить боеприпасы в Российскую Федерацию. Погрузку проводят на нескольких белорусских артиллерийских базах. В частности, в ВЧ 67878 (46-й арсенал ракет и боеприпасов) на Бронной горе.

Далее военные загруженные вагоны по 6-10 единиц отправляют на станции Минского железнодорожного узла, где их подцепляют к грузовым поездам для отправки по маршруту Минск — Орша — стык. Красное – Смоленск.





Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Беларусь начинает военные учения на границе с Украиной . Министерство обороны Беларуси сообщает о старте мобилизационных учений. Они будут проходить фактически у самой границы с Украиной в Гомельской области. В оборонном ведомстве уже сообщили, что цель этих учений – показать, насколько военные комиссариаты способны оперативно организовываться и собирать необходимое количество военных из-за угроз для страны.

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