Россия: штурмовая авиация Беларуси получила способность наносить ядерные удары

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Моесеенко Валентина
Громкое заявление во вторник сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил России, пишут "Комментарии".
Часть штурмовой авиации РБ получила способность наносить удары ядерным оружием
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Подробностей особых он не сообщил.
Ранее Президент США Джо Байден отметил, что заявление президента РФ Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси небезопасно.
Путин заявил, что Москва разместит тактическое ядерное оружие на территории союзной Беларуси, расположенной у границы с Европейским Союзом. Объявление было сделано более чем через год после начала вторжения России в Украину, когда украинские военные продолжают борьбу с российской агрессией.
В Белом доме еще в минувшее воскресенье говорили, что у администрации нет информации о том, что передача российского ядерного оружия Минску имела место.
Писали "Комментарии" ранее, что международное разведывательное сообщество InformNapalm провело расследование и обнаружило вероятное место расположение хранилища для российского ядерного оружия на территории Беларуси. По сообщению журналистов, это хранилище находится вблизи Гомеля, который находится в 50 км от границы Украины — старый арсенал Гомель-30.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Россия планирует создать флот подлодок, которые смогут нести ядерные супер торпеды "Посейдон".
Читайте на страницах "Комментариев" — почему Кремль снова включил ядерную истерику и разговоры о мире — чем отвечать Украине.
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