Россия: штурмовая авиация Беларуси получила способность наносить ядерные удары

Громкое заявление во вторник сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил России, пишут "Комментарии".



Часть штурмовой авиации РБ получила способность наносить удары ядерным оружием

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"Часть белорусских самолетов штурмовой авиации получили способность наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерной оснастке", — сказал он в ходе совещания в военном ведомстве.

Подробностей особых он не сообщил.

"С 3 апреля на одном из российских полигонов начали обучение белорусским расчетам порядка применения "Искандер-М" для защиты Союзного государства", — добавил Шойгу.

Ранее Президент США Джо Байден отметил, что заявление президента РФ Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси небезопасно.

"Это опасные слова, и это вызывает беспокойство", – сказал Байден, отвечая на вопросы журналиста в Белом доме.

Путин заявил, что Москва разместит тактическое ядерное оружие на территории союзной Беларуси, расположенной у границы с Европейским Союзом. Объявление было сделано более чем через год после начала вторжения России в Украину, когда украинские военные продолжают борьбу с российской агрессией.

В Белом доме еще в минувшее воскресенье говорили, что у администрации нет информации о том, что передача российского ядерного оружия Минску имела место.

Писали "Комментарии" ранее, что международное разведывательное сообщество InformNapalm провело расследование и обнаружило вероятное место расположение хранилища для российского ядерного оружия на территории Беларуси. По сообщению журналистов, это хранилище находится вблизи Гомеля, который находится в 50 км от границы Украины — старый арсенал Гомель-30.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Россия планирует создать флот подлодок, которые смогут нести ядерные супер торпеды "Посейдон".

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