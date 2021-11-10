Российские бомбардировщики подняты в небо над Беларусью: что это значит

Начиная с 10 ноября российские и белорусские бомбардировщики будут вместе патрулировать белорусскую границу. Как передает издание "Комментарии", данную информацию подтвердили ряд российских изданий, а также официальный ресурс Минобороны Беларуси.

Бомбардировщик. Фото из открытых источников

Усиление границы Беларуси за счет российской авиации произошло, как на западном, так и на северо-западном направлении. Также говорится, что 2 российских Ту-22М3 выполнили задачу патрулирования в небе над Беларусью. В Минобороны Беларуси подтвердили информацию, что такое патрулирование теперь станет регулярным и будет носить обычный характер.

Читайте на портале "Комментарии" — самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поговорил с Путиным по ситуации на границе, говорит, что поляки действуют с мирными людьми жестко, часто переходя грань допустимого. Также Лукашенко заявил, что Минск внимательно следит за тем, что Польша сконцентрировала у границ Беларуси огромное количество военных и техники, что выглядит настораживающе. К тому же войска приведены в полную боевую готовность.

Также ранее издание "Комментарии" сообщало – спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что ЕС и НАТО, Польша и Украина могут крупно проиграть этой зимой. Скопление мигрантов у польской границы эксперт назвал спланированной спецоперацией Кремля по дестабилизации ситуации в странах ЕС. Кроме удара по Европе у Путина запланирована череда дестабилизирующий мероприятий в Украине. Такими мероприятиями Арестович называет протесты "антивакцинаторов", энергетический кризис, а также концентрацию войск РФ на украинской границе.

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