Российские дроны в Польше и Литве: Лукашенко сделал новое заявление

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не причастна к российским дронам, которые нарушили воздушное пространство Польши и Литвы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении белорусского издания Belta, которое цитирует Лукашенко.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

"Все, что сегодня залетает в Польшу, Литву, – мы не имеем к этому никакого отношения. И если бы мы так, как они воют, выли после каждого залета к нам беспилотников со стороны Украины, России, через Польшу там, Литву... Мы никогда этого не делали. Мы спокойно реагируем по соответствующим линиям", – рассказал Александр Лукашенко.

Он добавил, что Беларусь якобы сбила половину беспилотников, которые летели в другие страны, однако несколько из них все же пересекли государственную границу.

Александр Лукашенко отметил, что страна "потратила огромные средства", чтобы сбить дроны-камикадзе, которые летели в Польшу.

Кроме того, Александр Лукашенко отметил, что проинформировал Польшу о беспилотниках, которые направлялись в ее воздушное пространство, и добавил, что ему якобы не было известно, чьи они.

Читайте также на портале "Комментарии" — Польша хочет, чтобы Китай повлиял на РФ: в чем прямой интерес Пекина.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 10 сентября во время массированной ракетно-дроновой атаки по Украине ряд "шахедов" пересекли границу с Польшей. Оперативное командование Вооруженных сил Польши подтвердило, что польское воздушное пространство неоднократно нарушалось беспилотниками РФ. Польские военные подтвердили, что впервые сбивали БПЛА и заявили об операции по их "обнаружению, идентификации и нейтрализации". Какова цель такой провокации РФ? Не выйдет ли она боком Москве, когда Запад наконец-то объединится вокруг Украины и в разы усилит ее поддержку в войне? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.



