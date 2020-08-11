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Российский след: бывший дипломат рассказал, как Москва может быть причастна к разгону протестов в Минске

Российские военные могут законно выйти на улицы благодаря соглашению между Россией и Беларусью, подписанному 6 лет назад

11 августа 2020, 07:58
Автор:

Виолетта Комаровская
Российский след: бывший дипломат рассказал, как Москва может быть причастна к разгону протестов в Минске

Разгон протестов в Минске. Фото: Татьяна Зенькович/EPA/ТАСС

Разгонять протестующих в Минске и других белорусских городах могут российские военные. В этом уверен бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный, о чем рассказал в эфире "Настоящего времени". 

Очередные столкновения между силовиками и протестующими произошли накануне. Особенно масштабными они были в столице Беларуси - Минске. Погиб один человек. Это подтвердили в Министерстве внутренних дел. Мужчина якобы пытался бросить гранату в правоохранителей, но она взорвалась у него в руках. 

Людей, которые недовольны результатами президентских выборов, силовики разгоняли, в частности, слезоточивым газом и резиновыми пулями. Бессмертный уверен, что без России здесь не обошлось.

"Напомню, что в Беларуси сегодня присутствуют военные объекты России. Не сомневаюсь, что российский спецназ тоже разгонял нынешний протест. Такого количества ОМОНа, который мы видели в 33 городах, в Беларуси никогда не было. Местами силовиков было больше, чем гражданских", - говорит Бессмертный. 

К слову, выйти на улицы российские военные могут законно. Шесть лет назад Россия и Беларусь подписали соответствующее соглашение.

"Военизированные силы могут использовать в случае необходимости для охраны границ и общественного порядка. Главное, чтобы Лукашенко сейчас не обратился к Путину, как это сделал Янукович в 2014 году. Иначе военного конфликта не избежать", - подчеркнул дипломат. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что по предварительным данным, нынешний президент Беларуси Александр Лукашенко набирает в 8 раз больше голосов, чем его ближайшая конкурентка - оппозиционерка Светлана Тихановская. 


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