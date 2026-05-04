Кравцев Сергей
В последние недели участились различные провокации со стороны Беларуси. О "специфической активности" уже даже говорил президент Украины Владимир Зеленский. С чем связаны провокации Лукашенко? Увеличилась ли угроза со стороны Беларуси? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.
Угроза со стороны Беларуси
Политолог Игорь Чаленко отметил, что 2 мая случился нетипичный инцидент. Поступали сообщения, что неизвестные объекты из Беларуси пересекли украинскую границу. Мониторинговые каналы указывали, что могли залететь вертолеты. Однако высота полета объектов указывала на то, что это воздушные шары. Их обычно используют для отвлечения внимания ПВО и разведки позиции радиолокационных станций.
По словам Чаленко, несколько недель назад были сообщения, что Беларусь развивает дорожную инфраструктуру вблизи границы с Украиной. Да еще и обустраивает артиллерийские позиции. Скорее всего, это снова гибридные действия со стороны России. Врагу важно, чтобы Украина оттянула определенные ресурсы на свою северную границу.
Эксперт согласился с тем, что нельзя исключать сценарий, что Россия таки сможет дожать Беларусь приобщиться к боевым действиям против Украины. По словам Чаленко, это будет колоссальной ошибкой для Лукашенко. От юга до севера Беларуси – около 550 километров. В таком случае украинские дроны способны нанести колоссальный ущерб тамошнему ВПК и другим важным для экономики предприятиям.
Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан заявил в эфире Radio NV, что любая активность с территории Беларуси – это всегда отвлечение украинских сил от основных направлений удара России.
Эксперт добавил, что в этом случае заявления президента Владимира Зеленского об опасности со стороны Беларуси являются определенным предупреждением в адрес Лукашенко, что ему не удастся "тихонько пообещать что-то Путину". Также такие заявления президента свидетельствуют о том, что Украина воспринимает любые движения в белорусском направлении как серьезный вызов.
