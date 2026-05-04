В последние недели участились различные провокации со стороны Беларуси. О "специфической активности" уже даже говорил президент Украины Владимир Зеленский. С чем связаны провокации Лукашенко? Увеличилась ли угроза со стороны Беларуси? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Угроза со стороны Беларуси

Россияне решили с помощью Лукашенко попугать Украину различными провокациями

Политолог Игорь Чаленко отметил, что 2 мая случился нетипичный инцидент. Поступали сообщения, что неизвестные объекты из Беларуси пересекли украинскую границу. Мониторинговые каналы указывали, что могли залететь вертолеты. Однако высота полета объектов указывала на то, что это воздушные шары. Их обычно используют для отвлечения внимания ПВО и разведки позиции радиолокационных станций.

По словам Чаленко, несколько недель назад были сообщения, что Беларусь развивает дорожную инфраструктуру вблизи границы с Украиной. Да еще и обустраивает артиллерийские позиции. Скорее всего, это снова гибридные действия со стороны России. Врагу важно, чтобы Украина оттянула определенные ресурсы на свою северную границу.

"Как по мне, россияне решили с помощью Лукашенко попугать Украину различными провокациями. Сейчас враг имеет проблемы на фронте, поэтому в ход идут вот такие провокации. А Лукашенко используют, чтобы увеличить градус напряжения", – сказал Чаленко.

Эксперт согласился с тем, что нельзя исключать сценарий, что Россия таки сможет дожать Беларусь приобщиться к боевым действиям против Украины. По словам Чаленко, это будет колоссальной ошибкой для Лукашенко. От юга до севера Беларуси – около 550 километров. В таком случае украинские дроны способны нанести колоссальный ущерб тамошнему ВПК и другим важным для экономики предприятиям.

Для угрозы нужно создать ударную группировку

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан заявил в эфире Radio NV, что любая активность с территории Беларуси – это всегда отвлечение украинских сил от основных направлений удара России.

"Для угрозы нужно создать ударную группировку, и об этом будет заранее сообщено украинскому обществу. Таким образом, мы будем знать, что происходит на территории Беларуси, если там будет формироваться какое-то действительно угрожающее скопление войск. А мы укрепляем нашу границу", – сказал Кузан.

Эксперт добавил, что в этом случае заявления президента Владимира Зеленского об опасности со стороны Беларуси являются определенным предупреждением в адрес Лукашенко, что ему не удастся "тихонько пообещать что-то Путину". Также такие заявления президента свидетельствуют о том, что Украина воспринимает любые движения в белорусском направлении как серьезный вызов.

"Заявления президента – это самый высокий уровень. И только тогда, когда Лукашенко поймет, что Украина воспринимает эти угрозы серьезно и будет реагировать жестко, что любая агрессия в сторону Украины не останется безнаказанной, тогда, несомненно, и Лукашенко откажется от своих возможных планов подыграть Российской Федерации. Поэтому в данном случае мы говорим о том, что заявление Зеленского – это предупредительный дипломатический выстрел на самом высоком уровне", – добавил Кузан.

