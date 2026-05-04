З чим пов'язані провокації Лукашенка: чи збільшилася загроза з боку Білорусі

В останні тижні почастішали різні провокації з боку Білорусі. Про "специфічну активність" вже навіть говорив президент України Володимир Зеленський. Із чим пов'язані провокації Лукашенка? Чи збільшилася загроза з боку Білорусі? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.

Загроза з боку Білорусі

Росіяни вирішили за допомогою Лукашенка налякати Україну різними провокаціями

Політолог Ігор Чаленко зазначив, що 2 травня трапився нетиповий інцидент. Надходили повідомлення, що невідомі об'єкти з Білорусі перетнули український кордон. Моніторингові канали вказували, що могли залетіти гелікоптери. Однак висота польоту об'єктів вказувала на те, що це повітряні кулі. Їх зазвичай використовують для відвернення уваги ППО та розвідки позиції радіолокаційних станцій.

За словами Чаленка, кілька тижнів тому було повідомлення, що Білорусь розвиває дорожню інфраструктуру поблизу кордону з Україною. Та ще й облаштовує артилерійські позиції. Швидше за все це знову гібридні дії з боку Росії. Ворогу важливо, щоб Україна відтягнула певні ресурси на свій північний кордон.

"Як на мене, росіяни вирішили за допомогою Лукашенка налякати Україну різними провокаціями. Зараз ворог має проблеми на фронті, тому в хід ідуть такі провокації. А Лукашенко використовують, щоби збільшити градус напруги", – сказав Чаленко.

Експерт погодився з тим, що не можна виключати сценарій, що Росія зможе дотиснути Білорусь долучитися до бойових дій проти України. За словами Чаленка, це буде колосальною помилкою для Лукашенка. Від півдня до півночі Білорусі – близько 550 кілометрів. У такому разі українські дрони здатні завдати колосальної шкоди тамтешньому ВПК та іншим важливим для економіки підприємствам.

Для загрози потрібно створити ударне угруповання

Глава Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан заявив в ефірі Radio NV, що будь-яка активність з території Білорусі – це завжди відволікання українських сил від основних напрямків удару Росії.

"Для загрози потрібно створити ударне угруповання, і про це буде заздалегідь повідомлено українському суспільству. Таким чином, ми знатимемо, що відбувається на території Білорусі, якщо там формуватиметься якесь дійсно загрозливе скупчення військ. А ми зміцнюємо наш кордон", – сказав Кузан.

Експерт додав, що в цьому випадку заяви президента Володимира Зеленського про небезпеку з боку Білорусі є певним попередженням на адресу Лукашенка, що йому не вдасться "потихенько пообіцяти Путіну". Також такі заяви президента свідчать про те, що Україна сприймає будь-які рухи у білоруському напрямку як серйозний виклик.

"Заяви президента — це найвищий рівень. І тільки тоді, коли Лукашенко зрозуміє, що Україна сприймає ці погрози серйозно і буде реагувати жорстко, що будь-яка агресія в бік України не залишиться безкарною, тоді, безсумнівно, і Лукашенко відмовиться від своїх можливих планів підіграти Російську Федерацію. дипломатичний постріл на найвищому рівні", – додав Кузан.

