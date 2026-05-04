З чим пов'язані провокації Лукашенка: чи збільшилася загроза з боку Білорусі

Кравцев Сергей
В останні тижні почастішали різні провокації з боку Білорусі. Про "специфічну активність" вже навіть говорив президент України Володимир Зеленський. Із чим пов'язані провокації Лукашенка? Чи збільшилася загроза з боку Білорусі? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.
Загроза з боку Білорусі
Політолог Ігор Чаленко зазначив, що 2 травня трапився нетиповий інцидент. Надходили повідомлення, що невідомі об'єкти з Білорусі перетнули український кордон. Моніторингові канали вказували, що могли залетіти гелікоптери. Однак висота польоту об'єктів вказувала на те, що це повітряні кулі. Їх зазвичай використовують для відвернення уваги ППО та розвідки позиції радіолокаційних станцій.
За словами Чаленка, кілька тижнів тому було повідомлення, що Білорусь розвиває дорожню інфраструктуру поблизу кордону з Україною. Та ще й облаштовує артилерійські позиції. Швидше за все це знову гібридні дії з боку Росії. Ворогу важливо, щоб Україна відтягнула певні ресурси на свій північний кордон.
Експерт погодився з тим, що не можна виключати сценарій, що Росія зможе дотиснути Білорусь долучитися до бойових дій проти України. За словами Чаленка, це буде колосальною помилкою для Лукашенка. Від півдня до півночі Білорусі – близько 550 кілометрів. У такому разі українські дрони здатні завдати колосальної шкоди тамтешньому ВПК та іншим важливим для економіки підприємствам.
Глава Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан заявив в ефірі Radio NV, що будь-яка активність з території Білорусі – це завжди відволікання українських сил від основних напрямків удару Росії.
Експерт додав, що в цьому випадку заяви президента Володимира Зеленського про небезпеку з боку Білорусі є певним попередженням на адресу Лукашенка, що йому не вдасться "потихенько пообіцяти Путіну". Також такі заяви президента свідчать про те, що Україна сприймає будь-які рухи у білоруському напрямку як серйозний виклик.
