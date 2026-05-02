Украина заметила специфическую активность н границе с Беларусью: Зеленский сделал заявление

Президент Владимир Зеленский заявил, что на границе Украины и Беларуси была замечена "специфическая" активность со стороны белорусов. Он обратил внимание, что государство все контролирует и в случае чего готово реагировать. Как передает портал "Комментарии", об этом украинский лидер отметил в своем видеообращении, размещенном в соцсетях.

"Накануне была довольно специфическая активность на участках границы Украины и Беларуси — со стороны Беларуси. Внимательно все фиксируем, все контролируем и, если будет нужно, мы будем реагировать", — сказал президент.

Зеленский добавил, что Украина готова защищать своих людей и свой суверенитет.

Глава государства подчеркнул, что это должен понимать каждый, "кого пытаются втягивать в любую агрессивную активность против Украины".

Читайте также на портале "Комментарии" — Беларусь фактически перекрыла один из ключевых маршрутов выезда для россиян, подпадающих под ограничения на выезд из РФ. Речь идет о запуске совместной базы пограничного контроля, синхронизированной с российскими реестрами. Теперь граждане России, которым запрещено покидать страну, не могут выехать и через белорусскую территорию. Об этом сообщает "Белсат".

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия может готовить долгосрочный сценарий вовлечения Беларуси в полномасштабную войну против Украины. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в комментарии 24 каналу.

По его словам, на территории Беларуси уже идет строительство оборонительных сооружений, которые могут использоваться для размещения российских или совместных военных контингентов. Речь идет не только о защите, но и потенциальной подготовке к наступательным операциям в будущем.