Главная Новости Мир Беларусь Секретный объект в Минской области: как Лукашенко усиливает армию России
commentss НОВОСТИ Все новости

Секретный объект в Минской области: как Лукашенко усиливает армию России

Александр Лукашенко одобрил завод снарядов для войны против Украины

22 декабря 2025, 09:43
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Беларуси началось закрытое строительство предприятия по изготовлению артиллерийских боеприпасов, предназначенных для нужд русской армии. Проект, известный под названием "Участок", может существенно усилить огневой потенциал РФ в войне против Украины. Об этом сообщил представитель белорусской оппозиционной инициативы BELPOL Владимир Жигарь.

Секретный объект в Минской области: как Лукашенко усиливает армию России

Путин и Лукашенко. Фото: из открытых источников

По его словам, на территории страны возводится масштабный промышленный объект, работающий в условиях повышенной секретности и специализирующийся на производстве артиллерийских и реактивных боеприпасов советских образцов.

Проект стартовал в ноябре 2023 г. и предусматривает полный цикл изготовления снарядов калибров 122 и 152 мм. Вся продукция, как говорится, ориентирована на экспорт и дальнейшее использование в войне против Украины.

Завершение строительства намечено на декабрь 2026 года. После ввода завода в эксплуатацию Россия получит дополнительные возможности для обеспечения своих войск боеприпасами, что может повлиять на боевые действия.

Решение о реализации проекта было принято в закрытом режиме по личному согласию Александра Лукашенко. Оператором определены специально созданное предприятие "Завод корпусных изделий", учредителями которого являются компания "Волатавто" и государственный "Завод точной электромеханики". Общий контроль осуществляет Военно-промышленный комитет Белоруссии.

Мощности будущего завода размещены в Слуцком районе Минской области, на территории бывшего военного арсенала вблизи деревень Павловка и Шищицы. Ранее объект ошибочно считали военной базой, однако анализ документации подтвердил его назначение.

В то же время, Беларусь не имеет собственного производства ключевых компонентов для взрывчатых веществ, поэтому предприятие будет зависеть от импорта. Основными поставщиками технологий и оборудования, по данным BELPOL, выступают Россия и Китай, также ведутся переговоры с Ираном и Пакистаном.

Читайте на портале "Комментарии" — Лукашенко указал на ключ до окончания войны: последнее слово не за Путиным.




Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/4072069-bilorus-za-ucastu-rosii-ta-kitau-budue-velikij-zavod-boepripasiv-belpol.html
