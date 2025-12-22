Секретний об’єкт у Мінській області: як Лукашенко посилює армію Росії

У Білорусі розпочалося закрите будівництво підприємства з виготовлення артилерійських боєприпасів, призначених для потреб російської армії. Проєкт, відомий під назвою "Ділянка", може суттєво посилити вогневий потенціал РФ у війні проти України. Про це повідомив представник білоруської опозиційної ініціативи BELPOL Володимир Жигар.

Путін та Лукашенко. Фото: із відкритих джерел

За його словами, на території країни зводиться масштабний промисловий об’єкт, який працюватиме в умовах підвищеної секретності та спеціалізуватиметься на виробництві артилерійських і реактивних боєприпасів радянських зразків.

Проєкт стартував у листопаді 2023 року і передбачає повний цикл виготовлення снарядів калібрів 122 та 152 мм. Уся продукція, як зазначається, орієнтована на експорт і подальше використання у війні проти України.

Завершення будівництва заплановане на грудень 2026 року. Після введення заводу в експлуатацію Росія отримає додаткові можливості для забезпечення своїх військ боєприпасами, що може вплинути на перебіг бойових дій.

Рішення про реалізацію проєкту було ухвалене в закритому режимі за особистою згодою Олександра Лукашенка. Оператором визначено спеціально створене підприємство "Завод корпусних виробів", засновниками якого є компанія "Волатавто" та державний "Завод точної електромеханіки". Загальний контроль здійснює Військово-промисловий комітет Білорусі.

Потужності майбутнього заводу розміщені у Слуцькому районі Мінської області, на території колишнього військового арсеналу поблизу сіл Павлівка та Шищиці. Раніше об’єкт помилково вважали військовою базою, однак аналіз документації підтвердив його промислове призначення.

Водночас Білорусь не має власного виробництва ключових компонентів для вибухових речовин, тому підприємство залежатиме від імпорту. Основними постачальниками технологій і обладнання, за даними BELPOL, виступають Росія та Китай, також ведуться перемовини з Іраном і Пакистаном.

