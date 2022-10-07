Службы Лукашенка помогают нелегалам переходить границу, их сняла на видео скрытая камера

Лояльные в Лукашенко службы продолжают переправлять через белорусскую границу нелегалов, благодаря чему получают значительные доходы. Недавно литовские пограничники смогли снять, как проходит весь процесс. Об этом сообщает Госпогранслужба Литвы в своей странице на Facebook.

Службы Лукашенка помогают перенаправлять нелегалов через границу. Фото с открытых источников

Государственная пограничная служба Литвы опубликовала запись, на которой белорусские службы помогают нелегальному пересечению границы с Евросоюзом. На видео зафиксировали, как два человека разрушают пограничные ограждения и ведут мигрантов в Литву. Как сообщают пограничники Литвы, эти двое мужчин имели оружие и были одеты в форму.

"Впоследствии вместе с еще тремя сопровождавшими нелегалов лицами они сели в микроавтобус белорусского пограничника и поехали вдоль государственной границы", — сообщили литовцы.

Ранее сообщалось, что, кроме шантажа Европы, это прибыльный бизнес для Лукашенко, ведь переправа за одного человека может составлять от двух до десяти тысяч долларов.

Сам кризис начался в мае 2021 года, когда белорусского оппозиционера и редактора популярного соцсетевого канала NEXTA Роман и Протасевич сняли с самолета и арестовали. За такие незаконные действия ЕС принял санкции против Белоруссии. В результате Лукашенко запустил миграционные волны в Польшу, Литву и Латвию,

Видео, как лукашенковские спецслужбы помогают пересекать белорусскую границу, можно просмотреть ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин угрожает Лукашенко отстранением от власти или смертью.

Также "Комментарии" писали, что президент Беларуси просит "промыть мозг" своим гражданам.

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