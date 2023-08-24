Смерть Пригожина стала четким сигналом для Лукашенко – белорусская оппозиция

Белорусская оппозиция считает, что смерть лидера вагнеровцев Евгения Пригожина стала сигналом Александру Лукашенко. Кроме того, основатель ЧВК "Вагнер" погиб, несмотря на "гарантии безопасности" от Лукашенко.



Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Оппозиционер с Беларуси Павел Латушко записал короткий видеоролик еще до информации, что со списками погибших на борту самолета вагнеровев. В заявлении он указал, что Александр Лукашенко должен быть осторожным.

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"Независимо от того, был Пригожин в разбившемся самолете или нет это достаточно четкий сигнал для Лукашенко, что с ним будет, если он предаст своего хозяина. Кстати, именно Лукашенко дал Пригожину гарантию безопасности", — считает Латушко.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская также отреагировала на смерть Пригожина. По ее словам, никто не будет скучать по нему и добавила, что Пригожина нужно помнить как убийцу. Тихановская высказалась и о "гарантиях безопасности", которые дал Лукашенко. По ее словам, смерть Пригожина показала насколько они надежны от белорусского диктатора.

Белорусский историк Александр Фридман, проживающий сейчас в Германии, отметил, что смерть Пригожина совпала с увольнением генерала Сергея Суровикина.

"Смерть Евгения Пригожина делает самого Александра Лукашенко в какой-то степени "новым Пригожиным", — считает Фридман.

По его словам, Лукашенко много знает о ситуации с Пригожиным, поэтому он находится в состоянии "свидетеля, который имеет дела с Путиным, что очень опасно".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о российских СМИ, заявляющих, что правоохранительные органы РФ объявили в розыск лицо, которое может быть причастно к гибели Пригожина.

Также "Комментарии" писали о первых реакциях мира на смерть лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.