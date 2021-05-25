События в Беларуси: сможет ли коллективный Запад противостоять режиму Лукашенко

ЕС и США готовятся вводить санкции против режима Лукашенко за инцидент с самолетом Ryanair в Минске и арестом белорусского журналиста Романа Протасевича. Украина по примеру ряда стран намерена остановить прямое авиасообщение между нашей страной и Беларусью.

Александр Лукашенко - фото из открытых источников

Видео с якобы признанием Протасевича в том, что с ним всё в порядке, и он сотрудничает со следствием, по мнению президента США Джо Байдена, сделано, скорее всего, под принуждением, а вся ситуация "является позорным нападением — как на политическое инакомыслие, так и на свободу прессы".

Как может коллективный Запад противопоставить режиму Лукашенко? И только ли о Лукашенко стоит говорить в данной ситуации? Не просматривается ли за всей этой ситуацией "рука Кремля"? На эти вопросы изданию "Комментарии" ответили эксперты.

Основная часть стран ЕС боится вступать в открытое противостояние с Россией и Беларусью, фактически управляемой из Кремля

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко считает, что кроме глубокой обеспокоенности по поводу сложившейся ситуации, Запад может пойти на экономические санкции. О них уже говорят. Но вряд ли это будет что-то сверхжесткое, предполагает он.

"Запад привык к сытой и спокойной жизни. И на деструктивные действия руководства Республики Беларусь (РБ), Российской Федерации (РФ) долгое время реагировал достаточно сдержанно. Показательна в этом смысле реакция на сообщения, что за подрывами военных складов в Чехии (страна НАТО и ЕС!) стоят российские спецслужбы. Более-менее адекватную реакцию продемонстрировала сама Чехия (высылка российских дипломатов), а также Польша, страны Прибалтики, которые испытывали и испытывают давление со стороны РФ и прекрасно знают цену российским словам и боль от российских действий. Основная же часть стран ЕС боится вступать в открытое противостояние с Россией и Беларусью, фактически управляемой из Кремля. Потому что дипломатическая и экономическая конфронтация может вылиться в военный конфликт. И хоть Россию предупреждают, что потом она заплатит серьезную цену за это, до этого "потом" многое уже может быть разрушено, в том числе в Украине", — подчеркивает генерал.

Он также призывает четко представлять степень зависимости любых серьезных действий Беларуси от РФ. И именно в этом ракурсе рассматривать ситуацию с принудительной посадкой рейса, на котором летел Протасевич.

"Прошло то время, когда Лукашенко мог себе позволять проводить свою линию. Зависимость официального Минска от Москвы в разы увеличилась после выборов в августе 2020 года, когда Лукашенко стал фактически самопровозглашенным президентом. И его режим пока держится лишь благодаря поддержке Кремля. А потом такие действия, как принуждение гражданского самолета ЕС приземлиться под угрозой применения силы не могли проводить вне одобрения даже не старшего брата, а – российского повелителя. С военной точки зрения это была спецоперация. Скорее всего — совместная, российско-белорусская. И точно при корректировке со стороны РФ", — отмечает Игорь Романенко.

За то, что сотворил в этот раз режим Лукашенко, санкции "прилетят" довольно серьезные

Политолог, социолог Владимир Воля не видит в происходящем "руку Кремля". По его мнению, Лукашенко сам "заигрался".

"Возможно, у Лукашенко есть проблемы с психическим здоровьем. Он систематически меняет свою позицию. Выдвигаются какие-то безумные версии. Приплели уже ХАМАС, который якобы "минировал" посаженный борт. Много признаков того, что это задумка именно белорусских властей, спецоперация официального Минска. Вряд ли бы Кремль пошел на такую спецоперацию, которая выглядит так по-детски наивно по части оправданий", — размышляет эксперт.

За то, что сотворил в этот раз режим Лукашенко, санкции "прилетят" довольно серьезные, уверен Владимир Воля.

"Уже беспрецедентным является запрет на полеты "Белавиа" в ряд стран ЕС и через ряд стран ЕС. Фактически речь идет о том, что белорусская авиакомпания может летать в другие страны только через территорию РФ. Сегодня Кабмин Украины после соответствующего указания президента запретил авиасообщение с Беларусью, начиная с 26 мая. Кроме того, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь. Впереди, думаю, еще персональные и секторальные санкции. К персональным, после их введения ЕС, украинские власти, скорее всего, присоединяться. А вот секторальные могут касаться чувствительных для нашей экономик позиций. И тут украинское руководство может оказаться несогласно с руководством ЕС", — предполагает политолог.

Идея главы МИД Великобритании Доминика Рааба остановить газопровод "Ямал-Европа" на основании того, что труба "проходит через Беларусь и дает деньги этому тираническому режиму", выглядит, по мнению Владимира Воли эпатажной и эмоциональной. И вряд ли будет воплощена в жизнь, считает эксперт.

Ранее портал "Комментарии" писал о событиях в Беларуси: вынужденные меры безопасности или попытки Лукашенко сохранить власть.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!