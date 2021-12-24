Спят на матрасах на белорусском складе: сотни мигрантов все еще надеются попасть в ЕС

Сотни мигрантов с Ближнего Востока все еще цепляются за надежду на будущее в Западной Европе, поскольку год подходит к концу. Об этом сообщает Reuters.

Мигранты стоят в очереди на прием пищи возле транспортно-логистического центра Брузги на белорусско-польской границе, в Гродненской области - Reuters

Около 600 мигрантов из таких стран, как Ирак, Турция, Иран и Сирия, среди тысяч, которые в этом году прилетели в Беларусь и пытались пересечь лесистую границу с Польшей.

В Европейском Союзе утверждают, что Беларусь поощряла их приехать, а затем толкнула их на границу, пытаясь дестабилизировать свою восточную границу. Беларусь отрицает организацию кризисной ситуации, а ее самопровозглашенный лидер Александр Лукашенко заявил, что сами мигранты должны решать, хотят ли они отправиться на мероприятие или вернуться на родину.

Сотрудники и волонтеры Международной организации по миграции (МОМ) работают над регистрацией людей, желающих вернуться. Но некоторые неохотно это делают, потратив тысячи долларов.

Мигрант из Сирии, которого зовут Йемен Джндали, сказал Reuters: "Мои планы остаться, потому что я не могу пойти в лес или вернуться в Сирию. Сирия – это ничто. У меня нет ничего. Нет дома, школы, работы — у меня ничего нет".

Многие маленькие дети есть среди сотен людей, которые проводят свое время во сне, в очередях за едой, бесцельно бродят по огромному составу или играют в футбол.

Мохамед Рефаад, старший операционный координатор МОМ, сказал, что правительство, местные власти и Белорусский Красный Крест работают над поддержкой мигрантов, но все еще необходима дополнительная помощь с питанием, жильем и образованием для детей.

"Мы работаем над увеличением усилий для обеспечения всех этих потребностей", – сказал Рефаад .

Юрий Карай, помощник президента Беларуси, сказал, что отказавшиеся от предложения перелетов домой все еще стремятся попасть в Европу. Если кто-то хочет остаться в Беларуси, "они должны понимать, что здесь нет пособия по безработице, поэтому люди должны работать, чтобы зарабатывать на жизнь", — сказал Карай.

Джндали, мигрант из Сирии, сказал, что все еще оптимистично настроен, поскольку не верит, что детей от одного года можно просто оставить там, где они были.

Отвечая на вопрос о его шансах попасть в Европу, он сказал: "Я думаю, что надежда есть".

Как сообщали ранее "Комментарии", полиция разоблачила аккаунты , призывающие мигрантов ехать в ЕС через Беларусь.

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