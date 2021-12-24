Спят на матрасах на белорусском складе: сотни мигрантов все еще надеются попасть в ЕС

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Карина Ожерельева
Сотни мигрантов с Ближнего Востока все еще цепляются за надежду на будущее в Западной Европе, поскольку год подходит к концу. Об этом сообщает Reuters.
Мигранты стоят в очереди на прием пищи возле транспортно-логистического центра Брузги на белорусско-польской границе, в Гродненской области - Reuters
Около 600 мигрантов из таких стран, как Ирак, Турция, Иран и Сирия, среди тысяч, которые в этом году прилетели в Беларусь и пытались пересечь лесистую границу с Польшей.
В Европейском Союзе утверждают, что Беларусь поощряла их приехать, а затем толкнула их на границу, пытаясь дестабилизировать свою восточную границу. Беларусь отрицает организацию кризисной ситуации, а ее самопровозглашенный лидер Александр Лукашенко заявил, что сами мигранты должны решать, хотят ли они отправиться на мероприятие или вернуться на родину.
Сотрудники и волонтеры Международной организации по миграции (МОМ) работают над регистрацией людей, желающих вернуться. Но некоторые неохотно это делают, потратив тысячи долларов.
Многие маленькие дети есть среди сотен людей, которые проводят свое время во сне, в очередях за едой, бесцельно бродят по огромному составу или играют в футбол.
Мохамед Рефаад, старший операционный координатор МОМ, сказал, что правительство, местные власти и Белорусский Красный Крест работают над поддержкой мигрантов, но все еще необходима дополнительная помощь с питанием, жильем и образованием для детей.
"Мы работаем над увеличением усилий для обеспечения всех этих потребностей", – сказал Рефаад .
Юрий Карай, помощник президента Беларуси, сказал, что отказавшиеся от предложения перелетов домой все еще стремятся попасть в Европу. Если кто-то хочет остаться в Беларуси, "они должны понимать, что здесь нет пособия по безработице, поэтому люди должны работать, чтобы зарабатывать на жизнь", — сказал Карай.
Джндали, мигрант из Сирии, сказал, что все еще оптимистично настроен, поскольку не верит, что детей от одного года можно просто оставить там, где они были.
Отвечая на вопрос о его шансах попасть в Европу, он сказал: "Я думаю, что надежда есть".
Как сообщали ранее "Комментарии", полиция разоблачила аккаунты , призывающие мигрантов ехать в ЕС через Беларусь.
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