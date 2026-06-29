Сразу после Путина: Лукашенко прибыл в Пекин и рассказал Си Цзиньпину о переговорах на Валдае

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после визита в Россию прибыл в Китай, где провел встречу с главой КНР Си Цзиньпином. Переговоры между лидерами прошли на фоне активизации контактов Минска с Москвой и Пекином.

Лукашенко и Си Цзиньпин. Фото: Associated Press

Лукашенко в ходе разговора с Си Цзиньпином подтвердил, что прибыл в Пекин после переговоров с Владимиром Путиным на Валдае.

"Я летел сюда из Подмосковья. Мы вели переговоры с Путиным, а после этого я вылетел в Пекин", – сказал белорусский диктатор.

Лукашенко также отметил, что обсудил с лидером Китая международную ситуацию.

"Я очень ценю вашу положительную оценку наших взаимоотношений. Это то, что мы с вами говорили. И, возможно, в какой-то мере мечтали накануне этого глобального сотрудничества между Беларусью и Китайской Народной Республикой", — сказал Лукашенко.

Си Цзиньпин, в свою очередь, подчеркнул, что Китай и Беларусь остаются "железными друзьями", а их взаимодействие "выдержало испытание международной турбулентностью". По его словам, сотрудничество двух стран постоянно приносит новые результаты, а "белорусско-китайские отношения переживают исторический пик".

После официальной части встречи стороны продолжили общение в формате рабочего обеда. В пресс-службе Лукашенко отметили, что такой формат выходит "за пределы дипломатического протокола" и свидетельствует об "особом личном доверии" между лидерами.

Визит Лукашенко в Китай случился сразу после его переговоров с Путиным 26 июня на Валдае.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин заявил, что мирные переговоры с Украиной могут состояться в Минске.

Также "Комментарии" писали, что Лукашенко передал Зеленскому скандальное послание об украинском народе.