Одразу після Путіна: Лукашенко прибув до Пекіна та розповів Сі Цзіньпіну про переговори на Валдаї

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Slava Kot
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після візиту до Росії прибув до Китаю, де провів зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном. Переговори між лідерами відбулися на тлі активізації контактів Мінська з Москвою та Пекіном.
Лукашенко і Сі Цзіньпін. Фото: Associated Press
Лукашенко під час розмови з Сі Цзіньпіном підтвердив, що прибув до Пекіна після переговорів із Володимиром Путіним на Валдаї.
Лукашенко також зазначив, що обговорив із лідером Китаю міжнародну ситуацію.
Сі Цзіньпін, своєю чергою, підкреслив, що Китай і Білорусь залишаються "залізними друзями", а їхня взаємодія "витримала випробування міжнародною турбулентністю". За його словами, співпраця двох країн постійно приносить нові результати, а "білорусько-китайські відносини переживають історичний пік".
Після офіційної частини зустрічі сторони продовжили спілкування у форматі робочого обіду. У пресслужбі Лукашенка зазначили, що такий формат виходить "за межі дипломатичного протоколу" і свідчить про "особливу особисту довіру" між лідерами.
Візит Лукашенко до Китаю стався одразу після його переговорів із Путіним 26 червня на Валдаї.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін заявив, що мирні переговори з Україною можуть відбутися в Мінську.
Також "Коментарі" писали, що Лукашенко передав Зеленському скандальне послання про український народ.