Одразу після Путіна: Лукашенко прибув до Пекіна та розповів Сі Цзіньпіну про переговори на Валдаї

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після візиту до Росії прибув до Китаю, де провів зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном. Переговори між лідерами відбулися на тлі активізації контактів Мінська з Москвою та Пекіном.

Лукашенко і Сі Цзіньпін. Фото: Associated Press

Лукашенко під час розмови з Сі Цзіньпіном підтвердив, що прибув до Пекіна після переговорів із Володимиром Путіним на Валдаї.

"Я летів сюди з Підмосков’я. Ми вели переговори з Путіним, а після цього я вилетів до Пекіна", — сказав білоруський диктатор.

Лукашенко також зазначив, що обговорив із лідером Китаю міжнародну ситуацію.

"Я дуже ціную вашу позитивну оцінку наших взаємин. Це те, що ми з вами говорили. І, можливо, певною мірою мріяли напередодні цієї глобальної співпраці між Білоруссю та Китайською Народною Республікою", — сказав Лукашенко.

Сі Цзіньпін, своєю чергою, підкреслив, що Китай і Білорусь залишаються "залізними друзями", а їхня взаємодія "витримала випробування міжнародною турбулентністю". За його словами, співпраця двох країн постійно приносить нові результати, а "білорусько-китайські відносини переживають історичний пік".

Після офіційної частини зустрічі сторони продовжили спілкування у форматі робочого обіду. У пресслужбі Лукашенка зазначили, що такий формат виходить "за межі дипломатичного протоколу" і свідчить про "особливу особисту довіру" між лідерами.

Візит Лукашенко до Китаю стався одразу після його переговорів із Путіним 26 червня на Валдаї.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін заявив, що мирні переговори з Україною можуть відбутися в Мінську.

Також "Коментарі" писали, що Лукашенко передав Зеленському скандальне послання про український народ.