Лукашенко передав Зеленському скандальне послання: що сказав про український народ

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Slava Kot
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що народи України, Білорусі та Росії нібито "рано чи пізно будуть разом". За його словами, він про це нещодавно говорив з президентом України Володимиром Зеленським.
Олександр Лукашенко. Фото з відкритих джерел
Олександр Лукашенко під час зустрічі з головою Ради Федерації Росії Валентиною Матвієнко заявив, що між Росією та Білоруссю існує єдність, яку неможливо зруйнувати.
Після цього Матвієнко сказала, що нібито є сили, зацікавлені у погіршенні відносин Мінська та Москви. У відповідь Лукашенко сказав, що народи Білорусії, Росії та України "все одно будуть разом".
Білоруський диктатор також звернувся до теми України, заявивши, що історичні та родинні зв’язки між людьми не можна "розірвати". За його словами, "мине час, ми голову свою в порядок приведемо і налагодимо наші відносини. Я в цьому абсолютно переконаний".
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в ЄС відреагували на погрози Зеленського до Лукашенка через удари по Україні.
Також "Коментарі" писали, що Путін і Лукашенко проведуть екстрені переговори через український ультиматум.