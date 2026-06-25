Лукашенко передав Зеленському скандальне послання: що сказав про український народ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що народи України, Білорусі та Росії нібито "рано чи пізно будуть разом". За його словами, він про це нещодавно говорив з президентом України Володимиром Зеленським.

Олександр Лукашенко. Фото з відкритих джерел

Олександр Лукашенко під час зустрічі з головою Ради Федерації Росії Валентиною Матвієнко заявив, що між Росією та Білоруссю існує єдність, яку неможливо зруйнувати.

"Росія, Білорусія — це, як я говорю, наша спільна Вітчизна. Не ми з вами винні, що тут дві держави утворилися. Але це дуже дружні, братні держави. Думаю, немає тієї сили, яка могла б зруйнувати цю єдність", — сказав Лукашенко.

Після цього Матвієнко сказала, що нібито є сили, зацікавлені у погіршенні відносин Мінська та Москви. У відповідь Лукашенко сказав, що народи Білорусії, Росії та України "все одно будуть разом".

"Я впевнений, і про це говорив нещодавно представникам президента України Володимира Зеленського, що все одно наші народи будуть разом. Рано чи пізно ми будемо все одно разом. А як інакше?", — сказав Лукашенко.

Білоруський диктатор також звернувся до теми України, заявивши, що історичні та родинні зв’язки між людьми не можна "розірвати". За його словами, "мине час, ми голову свою в порядок приведемо і налагодимо наші відносини. Я в цьому абсолютно переконаний".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в ЄС відреагували на погрози Зеленського до Лукашенка через удари по Україні.

Також "Коментарі" писали, що Путін і Лукашенко проведуть екстрені переговори через український ультиматум.