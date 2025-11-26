США и Белоруссия ведут переговоры: готовится еще одно резонансное решение

Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры с режимом Александра Лукашенко о возможном освобождении большого количества заключенных в ближайшее время. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

По данным собеседников агентства, американские чиновники стремятся договориться об освобождении более 100 заключенных в рамках одного соглашения.

Пока нет ясности, кого именно и когда могут уволить. Белый дом комментировать тему отказался, а посольство Беларуси в США не ответило на запрос журналистов.

"Стремление администрации Трампа к крупнейшему на сегодняшний день освобождению заключенных является частью ее противоречивой кампании по смягчению отношений с авторитарным государством в обмен на перспективу ослабления санкций", — пишет Reuters.

Часть американских чиновников видит в текущем сближении с Минском элемент более широкой стратегии — постепенное удаление Беларуси от геополитического влияния России. В Вашингтоне даже незначительное движение Минска в сторону Запада рассматривается как потенциальная стратегическая победа.

По информации источников, взаимодействие администрации Дональда Трампа с белорусскими властями является частью долгосрочного плана по "выведению Минска с орбиты Москвы", хотя бы частично.

Одной из центральных фигур в переговорах со стороны США называют специального посланника Джона Коула, назначенного Трампом в начале месяца. Также сообщается о прямых контактах между самим Трампом, его представителями и Александром Лукашенко. Параллельно Министерство финансов США частично ослабило отдельные санкционные ограничения в отношении Беларуси.

В Государственном департаменте отметили "лидерство президента Трампа" и усилия Коула, однако не стали комментировать возможные увольнения белорусских политзаключенных.

"Соединенные Штаты готовы расширять взаимодействие с Беларусью способом, отвечающим интересам США, и будут продолжать добиваться освобождения политических заключенных", — заявил представитель Госдепартамента.

