У ГУР розкрили, якого наказу Путіна Лукашенко боїться найбільше

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко панічно боїться бути втягнутим у російсько-українську війну. І багато робить не заради допомоги диктатору Володимиру Путіну, а тому, що боїться втратити владу. Як передає портал "Коментарі", про це на IV Форумі імені Острозьких 2025 року розповів колишній заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони, генерал-майор Ілля Павленко.

Путін та Лукашенко. Фото: із відкритих джерел

Колишній заступник начальника ГУР Міноборони зазначив, що у білоруського диктатора Олександра Лукашенка безумовно є слабкі місця. Страшний сон для нього – це примус до участі Білорусі безпосередньо у бойових діях чи будь-яких провокаціях проти України.

Тому білоруський диктатор намагається створити такі умови, які постійно доводили б Володимиру Путіну, що він корисний для того. Наприклад, у виготовленні ракет, радіоелектроніки, шасі для стратегічних сил чи палива. Особливо за умов українських дипстрайків за ворожими потужностями.

По-друге, Путін воює не за території України чи Білорусі, а за побудову правил гри для інших, які дозволять росіянам отримувати економічні вигоди, зазначив Ілля Павленко. І навіть білоруські спецслужби мали більше завдання займатися економічними питаннями, щоб просувати свою продукцію на ринки.

Ілля Павленко зазначив, що режим Лукашенка зайшов у такі умови, що дуже сильно залежить від імпорту, експорту та інших економічних факторів. І зараз переймає дедалі більше російських практик.

"Тому він у страшному сні бачить, що йому надійдуть якісь завдання починати ескалацію. І заради цього він віддає перевагу розвитку економіки, яка, за оцінками експертів, втратила половину від запланованого зростання на 2026 рік, а це ж лише початок", — додав Павленко.

