США і Білорусь ведуть перемовини: готується ще одне резонансне рішення

Адміністрація президента США Дональда Трампа веде переговори з режим Олександра Лукашенка про можливе звільнення великої кількості в'язнів найближчим часом. Як інформує портал "Коментарі", про це пише "Reuters".

США та Білорусь. Фото: з відкритих джерел

За даними співрозмовників агентства, американські посадовці прагнуть домовитися про звільнення понад 100 ув'язнених в рамках однієї угоди.

Поки що немає ясності, кого саме та коли можуть звільнити. Білий дім коментувати тему відмовився, а посольство Білорусі у США не відповіло на запит журналістів.

"Прагнення адміністрації Трампа до найбільшого на сьогодні звільнення в'язнів є частиною її суперечливої кампанії з пом'якшення відносин з авторитарною державою в обмін на перспективу послаблення санкцій", — пише Reuters.

Частина американських чиновників вбачає у поточному зближенні з Мінськом елемент ширшої стратегії — поступове віддалення Білорусі від геополітичного впливу Росії. У Вашингтоні навіть незначний рух Мінська у бік Заходу розглядають як потенційну стратегічну перемогу.

За інформацією джерел, взаємодія адміністрації Дональда Трампа з білоруською владою є частиною довгострокового плану з "виведення Мінська з орбіти Москви", хоча б частково.

Однією з центральних фігур у перемовинах з боку США називають спеціального посланника Джона Коула, призначеного Трампом на початку місяця. Також повідомляється про прямі контакти між самим Трампом, його представниками та Олександром Лукашенком. Паралельно Міністерство фінансів США частково послабило окремі санкційні обмеження щодо Білорусі.

У Державному департаменті відзначили "лідерство президента Трампа" та зусилля Коула, утім не стали коментувати можливі звільнення білоруських політв’язнів.

"Сполучені Штати готові розширювати взаємодію з Білоруссю у спосіб, що відповідатиме інтересам США, та продовжуватимуть домагатися звільнення політичних в’язнів", — заявив речник Держдепартаменту.

