США ослабили санкции против Беларуси: какой бонус получил Лукашенко

Министерство финансов США смягчило некоторые санкции против Беларуси, отменив меры против национальной авиакомпании и разрешив операции, связанные с самолетом самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Конгресс США. Фото: из открытых источников

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов официально отменило санкции в отношении "Белавиа" и самолета, эксплуатируемого авиакомпанией, который, по предварительным данным министерства, использовался должностными лицами и членами семьи Лукашенко.

Оно также выдало общую лицензию, разрешающую определенные операции, связанные с использованием трех ранее санкционированных самолетов Лукашенко или компанией "Славкали", связанной с его правительством.

Согласно предварительным заявлениям Министерства финансов, самолеты, на которые распространяется действие лицензии, – это Boeing 737, принадлежащий правительству Беларуси и использовавшийся в качестве президентского самолета, и другой самолет, входивший в состав президентского авиапарка.

Также, как отмечается, третьим был роскошный вертолет, принадлежавший "Славкале" и использовавшийся для перевозки Лукашенко между его загородной резиденцией и Минском.

В последние недели администрация Дональда Трампа пытается наладить контакт с режимом в Минске, свидетельством чего стали освобождения белорусских политзаключенных.

