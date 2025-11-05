logo

США ослабили санкции против Беларуси: какой бонус получил Лукашенко
commentss НОВОСТИ Все новости

США ослабили санкции против Беларуси: какой бонус получил Лукашенко

Вашингтон снял ограничения на операции с самолетами Лукашенко

5 ноября 2025, 09:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Министерство финансов США смягчило некоторые санкции против Беларуси, отменив меры против национальной авиакомпании и разрешив операции, связанные с самолетом самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

США ослабили санкции против Беларуси: какой бонус получил Лукашенко

Конгресс США. Фото: из открытых источников

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов официально отменило санкции в отношении "Белавиа" и самолета, эксплуатируемого авиакомпанией, который, по предварительным данным министерства, использовался должностными лицами и членами семьи Лукашенко.

Оно также выдало общую лицензию, разрешающую определенные операции, связанные с использованием трех ранее санкционированных самолетов Лукашенко или компанией "Славкали", связанной с его правительством.

Согласно предварительным заявлениям Министерства финансов, самолеты, на которые распространяется действие лицензии, – это Boeing 737, принадлежащий правительству Беларуси и использовавшийся в качестве президентского самолета, и другой самолет, входивший в состав президентского авиапарка.

Также, как отмечается, третьим был роскошный вертолет, принадлежавший "Славкале" и использовавшийся для перевозки Лукашенко между его загородной резиденцией и Минском.

В последние недели администрация Дональда Трампа пытается наладить контакт с режимом в Минске, свидетельством чего стали освобождения белорусских политзаключенных.

Читайте также на портале "Комментарии" — заместитель спецпредставителя президента США Кита Келлога Джон Коул прибыл в Минск, где встретился там с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Представитель США заявил, что Вашингтон по распоряжению Дональда Трампа снял санкции с белорусской авиакомпании "Белавиа". Это решение уже вступило в силу, хотя официально об этом не объявлялось. Санкции против "Белавиа" были введены в 2023 году.




