США послабили санкції проти Білорусі: який бонус отримав Лукашенко

Міністерство фінансів США пом'якшило деякі санкції проти Білорусі, скасувавши заходи проти національної авіакомпанії та дозволивши операції, пов'язані з літаком самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише "Reuters".

Конгрес США. Фото: з відкритих джерел

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів офіційно скасувало санкції щодо "Белавіа" та літака, що експлуатується авіакомпанією, який, за попередніми даними міністерства, використовувався посадовими особами та членами родини Лукашенків.

Воно також видало загальну ліцензію, яка дозволяє певні операції, пов'язані з використанням трьох раніше санкціонованих літаків Лукашенка або компанією "Славкалі", пов'язаною з його урядом.

Згідно з попередніми заявами Міністерства фінансів, літаки, на які поширюється дія ліцензії, — це Boeing 737, що належить уряду Білорусі і використовувався президентським літаком, і інший літак, що входив до складу президентського авіапарку.

Також, як зазначається, третім був розкішний гелікоптер, який належав "Славкалі" і використовувався для перевезення Лукашенка між його заміською резиденцією та Мінськом.

В останні тижні адміністрація Дональда Трампа намагається налагодити контакт із режимом у Мінську, свідченням чого стали звільнення білоруських політв'язнів.

Читайте також на порталі "Коментарі" – заступник спецпредставника президента США Кіта Келлога Джон Коул прибув до Мінська, де зустрівся там із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Представник США заявив, що Вашингтон за розпорядженням Дональда Трампа зняв санкції з білоруської авіакомпанії "Белавіа". Це рішення вже набуло чинності, хоча офіційно про це не оголошувалося. Санкції проти "Белавіа" було запроваджено у 2023 році.



