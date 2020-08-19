Стало известно, где сейчас секретный борт, доставивший в Беларусь руководство ФСБ

Сегодня около часа ночи из Минска вылетел секретный борт Ту-214, который принадлежит Федеральной службе безопасности России. Согласно данным портала Flightradar, спецборт приземлился в аэропорту “Внуково” в Москве.

Ни в России, ни в Беларуси не комментируют, зачем самолет, на котором совершают полеты исключительно руководители ФСБ РФ, находился в Минске.





Напомним, вчера в Минске, где уже десятый день кряду продолжаются протесты народа против президентства Александра Лукашенко, приземлился Ту-214, на котором летает исключительно руководство российской ФСБ. Беларусские и российские СМИ сообщают о том, что в столицу Беларуси прилетел глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников. Следует отметить, что как раз вчера уже в четвертый раз Александр Лукашенко говорил с коллегой из РФ Владимиром Путиным. После данного разговора президент Беларуси объявил о полном приведении в боевую готовность войск на западных границах страны. Он заявил, что на протесты людей якобы подстрекают иностранцы из западных стран.

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