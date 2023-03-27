Глава МИД Латвии назвал страну, которая стала военным округом России

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что Беларусь превратилась в военный округ Российской Федерации. Таким образом, латвийский политик отреагировал на заявления Владимира Путина разместить ядерное вооружение на территории Беларуси. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Эдгарса Ринкевичса.



Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс. Фото из открытых источников

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Латвийский министр иностранных дел призывает Евросоюз и других союзников Украины ужесточить санкции против Российской Федерации и Белоруссии.

"ЕС и G7 должны ввести дополнительные санкции против России и режима Лукашенко и закрыть все лазейки в имеющихся", — пишет глава МИД Латвии.

Такое заявление Эдгарса Ринкевичса вызвано желанием президента России Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. Путин объявил, что соответствующее хранилище должно быть построено до 1 июля. Также, по словам российского диктатора, якобы сам Лукашенко просил у него разместить оружие в его стране. Министр иностранных дел Латвии считает, что действия Путина свидетельствуют о значительном контроле над режимом Лукашенко, а сама Беларусь стала территорией для российского оружия.

"Беларусь стала еще одним военным округом российских вооруженных сил", — пишет Эдгарс Ринкевичс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что белорусские пограничники возмущены действиями Польши. В Минске заявили, что Польша намеренно задерживает пересечение транспорта с территории Беларуси, что создало большие очереди на границе между странами.

Также "Комментарии" писали об утечке секретных документов, свидетельствующих о планах Путина организовать "тотальную чистку" украинцев.