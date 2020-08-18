Забастовки в Беларуси: кто и зачем платит деньги уволенным протестующим

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Виолетта Комаровская
В Беларуси собирают деньги для пострадавших во время протестов. В частности, платить материальную помощь будут тем работникам, которых уволили из-за участия в забастовках. Об этом сообщает издание Tut.by.
Организаторами сбора денег выступили основатели кампаний BY-help и BYCOVID19 - Алексей Лявончик и Андрей Стрижак. Также к ним присоединились представители белорусской диаспоры во всем мире и бизнесмены.
Страйк в Беларуси. Фото: REUTERS
"Сегодня очень важно материально поддержать тех, кто остался без работы исключительно из-за своих взглядов и политических убеждений. Нужно подать руку солидарности всем, кто желает жить в демократической и свободной Беларуси", - объяснили организаторы сбора денег.
Всего за несколько дней им удалось собрать для протестующих и участников забастовок 710 тысяч долларов.
Теперь в Фонде принимают заявки от тех, кому нужна помощь.
"Деньги мы распределяем открыто, отчитываясь перед теми, кто их пожертвовал", - уверяют благотворители.
Чтобы все было официально, Фонд по сбору денег для белорусов сейчас юридически оформляют в Гааге.
"Как только все юридические и организационные моменты будут позади, мы предоставим полный отчет о выплатах. Это будет в течение нескольких недель", - пообещали организаторы.
Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Беларуси протесты против действующей власти и фальсификаций на выборах президента вспыхнули 9 августа. В понедельник, 17 августа, работники белорусских предприятий объявили всенародную забастовку.
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