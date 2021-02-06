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Светлана Тихановская дала советы жене Навального

Она считает, что ее судьба и судьба Юлии Навальной очень похожи, поэтому они должны бороться и верить

сегодня, 18:01
Автор:

Оленка Клочко

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в своем интервью французскому агентству Agency French-Press прокомментировала реакцию российских властей на протесты из-за заключения Навального, — сообщает Белорусский Партизан.

Светлана Тихановская дала советы жене Навального

Светлана Тихановская и Юлия Навальная. Фото-коллаж: Комментарии

Она призвала российские власти прислушиваться к людям, которые вышли на митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

"Руководители России должны услышать людей, их требования, понять, что они делают не так и решить это цивилизованными способами, без палок и электрошокеров, как это было в Беларуси", — говорит Тихановська.

Светлана также прокомментировала итоги полугодия протестов в Беларуси, проводя параллели с событиями в России:

"Режим рухнет изнутри", — дала прогноз она.

Лидер белорусской оппозиции, у которой мужа за попытку принять участие в президентских выборах в Беларуси посадили в тюрьму уже полгода назад, считает похожими судьбы женщин оппозиционеров. Она видит общее между собой и Юлией Навальной, женой заключенного в России Навального и призывает ее бороться, держаться и верить.

"Когда они бросают за решетку наших мужчин за агитацию и желание улучшить жизнь в наших странах, нам, женам, остается только встать на их место и поддержать их", — обратилась Тихановська к Навальной.

Недавно и Светлану Тихановську и Алексея Навального сделали номинантами на получение Нобелевской премии мира. "Комментарии" сообщали, что в нынешний список номинантов, кроме них, вошло немало женщин и оппозиционеров, защитников свободы слова, и даже бывший президент США Дональд Трамп.






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Источник: https://belaruspartisan.by/politic/525167/
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Drakk

сегодня, 18:24

Жаба посочувствовала гадюке))) До слез сцукоооо

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