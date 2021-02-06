Светлана Тихановская дала советы жене Навального

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Оленка Клочко
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в своем интервью французскому агентству Agency French-Press прокомментировала реакцию российских властей на протесты из-за заключения Навального, — сообщает Белорусский Партизан.
Светлана Тихановская и Юлия Навальная. Фото-коллаж: Комментарии
Она призвала российские власти прислушиваться к людям, которые вышли на митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
Светлана также прокомментировала итоги полугодия протестов в Беларуси, проводя параллели с событиями в России:
Лидер белорусской оппозиции, у которой мужа за попытку принять участие в президентских выборах в Беларуси посадили в тюрьму уже полгода назад, считает похожими судьбы женщин оппозиционеров. Она видит общее между собой и Юлией Навальной, женой заключенного в России Навального и призывает ее бороться, держаться и верить.
Недавно и Светлану Тихановську и Алексея Навального сделали номинантами на получение Нобелевской премии мира. "Комментарии" сообщали, что в нынешний список номинантов, кроме них, вошло немало женщин и оппозиционеров, защитников свободы слова, и даже бывший президент США Дональд Трамп.
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