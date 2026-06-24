Тактика обхода ПВО: в ГПСУ заявили, что Россия массово направляет дроны через воздушное пространство Беларуси

Российская Федерация регулярно использует воздушное пространство Беларуси для транзита своих ударных беспилотников, пытаясь усложнить работу украинских подразделений противовоздушной обороны. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

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По его словам, враг намеренно прокладывает полетные задачи вдоль межгосударственной границы. Командование РФ надеется, что это помешает украинским защитникам вовремя устранять угрозы, позволяя смертоносным аппаратам залетать в глубинные регионы страны.

"Часто в дальнейшем пересечение границы, — детализировал пресс-секретарь пограничного ведомства направления движения враждебных БпЛА, — мы фиксируем в пределах Киевщины, Житомирщины с дальнейшим движением на западной области нашего государства".

Демченко отметил, что непосредственных обстрелов с белорусской территории или формирования там наступательных кулаков для сухопутного вторжения пока не наблюдается. Однако Минск активно действует как сообщник агрессора в воздушной войне, предоставляя свою инфраструктуру для улучшения управления беспилотниками.

"В то же время Беларусь помогает России, — подчеркнул представитель ГПСУ, указывая на техническую поддержку со стороны соседней республики, — применять ударные дроны против Украины, размещая на своей территории ретрансляторы и другие средства связи для усиления сигнала".

Несмотря на то, что Кремль не прекращает политическое давление на белорусское руководство с целью принудить его к полноценному участию в боевых действиях, Силы обороны Украины держат ситуацию под полным контролем. Сейчас идет непрерывный процесс укрепления северных рубежей: возводятся новые оборонные рубежи, инженерные объекты и существенно увеличивается плотность минных полей.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что власть Брестской и Гомельской областей Беларуси внезапно выдвинула мобильным операторам безапелляционное требование — немедленно демонтировать вышки сотовой связи в приграничных районах.

