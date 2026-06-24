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Тактика обходу ППО: у ДПСУ заявили, що Росія масово скеровує дрони через повітряний простір Білорусі

«Фіксуємо перетин у межах Київщини та Житомирщини»: Андрій Демченко розкриг тактику ворожих БпЛА та роль Мінська у війні

24 червня 2026, 13:54
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Недилько Ксения

Російська Федерація регулярно використовує повітряний простір Білорусі для транзиту своїх ударних безпілотників, намагаючись ускладнити роботу українських підрозділів протиповітряної оборони. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Тактика обходу ППО: у ДПСУ заявили, що Росія масово скеровує дрони через повітряний простір Білорусі

Ілюстративне фото

За його словами, ворог навмисно прокладає польотні завдання вздовж міждержавного кордону. Командування РФ сподівається, що це завадить українським захисникам вчасно ліквідовувати загрози, дозволяючи смертоносним апаратам залітати у глибинні регіони країни.

"Часто в подальшому перетин кордону, — деталізував речник прикордонного відомства напрямки руху ворожих БпЛА, — ми фіксуємо в межах Київщини, Житомирщини з подальшим рухом на західній області нашої держави".

Демченко зауважив, що безпосередніх обстрілів із білоруської території чи формування там наступальних кулаків для сухопутного вторгнення наразі не спостерігається. Проте Мінськ активно діє як спільник агресора в повітряній війні, надаючи свою інфраструктуру для покращення керування безпілотниками.

"Водночас Білорусь допомагає Росії, — наголосив представник ДПСУ, вказуючи на технічну підтримку з боку сусідньої республіки, — застосовувати ударні дрони проти України, розміщуючи на своїй території ретранслятори та інші засоби зв’язку для посилення сигналу".

Попри те, що Кремль не припиняє політичного тиску на білоруське керівництво з метою змусити його до повноцінної участі в бойових діях, Сили оборони України тримають ситуацію під повним контролем. Наразі триває безперервний процес зміцнення північних рубежів: зводяться нові оборонні рубежі, інженерні об'єкти та суттєво збільшується щільність мінних полів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що влада Брестської та Гомельської областей Білорусі раптово висунула мобільним операторам безапеляційну вимогу — негайно демонтувати вишки стільникового зв'язку в прикордонних районах.



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