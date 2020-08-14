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Главная Новости Мир Беларусь Тихановская выступила с новым обращением: как она предлагает поступить белорусам (ВИДЕО)
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Тихановская выступила с новым обращением: как она предлагает поступить белорусам (ВИДЕО)

Оппозиционная Тихановская обратилась к мэрам Беларуси

сегодня, 12:54 comments528
Автор:

Таисия Ерохина
Тихановская выступила с новым обращением: как она предлагает поступить белорусам (ВИДЕО)

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская снова обратилась к своим соотечественникам. Видео опубликовала "Радыё Свабода".

Политик, выехавшая в Литву, в видеообращении заявила, что белорусы больше не смогут жить со старой властью.

"Сторонников перемен большинство, - считает Тихановская. - И этому есть документальное подтверждение - копии протоколов. Там, где комиссии посчитали голоса честно, моя поддержка составила от 60% до 70%, а в Новой Боровой - 90%".

По ее мнению, белорусы никогда больше не захотят жить с прежней властью. Потому как мирный выход граждан на улицу, заявила Тихановская, действующая власть превратила в кровавую бойню. Чтобы прекратить насилие на улицах белорусских городов, она призывала власть пойти на диалог.

"Прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе", - заявила кандидат в президенты.

Ранее сообщалось, что художница в Беларуси необычным способом отображает происходящее. Картины в стиле традиционной вышивки передают сюжеты столкновений протестующих с правоохранителями, ту же Тихановскую и другие реальные события.


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