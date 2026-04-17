Трампу это точно не понравится: смелое заявление Лукашенко

Кречмаровская Наталия
Лидер Беларуси Александр Лукашенко убежден, что настоящая демократия не в США, а именно в Беларуси, а Штатам еще предстоит учиться демократии.
Политик рассказал, действительно ли в Америке существует демократия, а в Беларуси – диктатура, пишет издание "Белта".
Лидер Беларуси, как пишет издание, привел конкретный пример, будто подтверждающий его мнение. Он напомнил, что в первый день атаки США и Израиля на Иран удар понесла школа для девочек. Отметил, что эта школа "находилась в десятках тысяч километров от вас и ничем вам не угрожала". По его словам, подобная политика противоречит главному человеческому праву – праву на жизнь.
Лукашенко уверен, что политика США продиктована интересами, а не демократией и правами человека. По его мнению, Америка могла бы поучиться демократии в Беларуси.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Лукашенко требует мобилизации.