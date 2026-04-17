Беларусь Трампу это точно не понравится: смелое заявление Лукашенко
НОВОСТИ

Трампу это точно не понравится: смелое заявление Лукашенко

Лидер Беларуси Лукашенко рассказал о демократии в США

17 апреля 2026, 16:46
Кречмаровская Наталия

Лидер Беларуси Александр Лукашенко убежден, что настоящая демократия не в США, а именно в Беларуси, а Штатам еще предстоит учиться демократии.

Трампу это точно не понравится: смелое заявление Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото портал "Комментарии"

Политик рассказал, действительно ли в Америке существует демократия, а в Беларуси – диктатура, пишет издание "Белта".

"Вы только говорите о какой-то демократии, о правах человека… Все это болтовня. Ваша политика в Венесуэле, угрозы Кубе, война на Ближнем Востоке и другие вещи говорят о том, что вы самые настоящие диктаторы. Никакие вы не демократы", — прокомментировал Лукашенко демократию США.

Лидер Беларуси, как пишет издание, привел конкретный пример, будто подтверждающий его мнение. Он напомнил, что в первый день атаки США и Израиля на Иран удар понесла школа для девочек. Отметил, что эта школа "находилась в десятках тысяч километров от вас и ничем вам не угрожала". По его словам, подобная политика противоречит главному человеческому праву – праву на жизнь.

"Если вы за права человека, тогда дайте человеку осуществить главное право — право на жизнь. Человек хотел жить, особенно детишки. Вы их уничтожили. Вот вам один лишь факт, полностью перечеркивающий все, что вы говорили (о правах человека, — ред.)", — сказал белорусский лидер.

Лукашенко уверен, что политика США продиктована интересами, а не демократией и правами человека. По его мнению, Америка могла бы поучиться демократии в Беларуси.

"У нас – я об этом давно говорил – демократии вам придется учиться. У нас в сто раз этой демократии больше, чем у вас", – подчеркнул он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Лукашенко требует мобилизации.




Источник: https://belta.by/president/view/lukashenko-sravnil-belorusskuju-diktaturu-i-amerikanskuju-demokratiju-na-konkretnom-primere-776105-2026/
