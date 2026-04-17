Трампу це точно не сподобається: смілива заява Лукашенка

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Лідер Білорусі Олександр Лукашенко переконаний, що справжня демократія не в США, а саме в Білорусі, а Штатам ще потрібно вчитися демократії.
Політик розповів, чи дійсно в Америці існує демократія, а в Білорусі — диктатура, пише видання “Белта”.
Лідер Білорусі, як пише видання, навів конкретний приклад, який ніби підтверджує його думку. Він нагадав, що в перший день атаки США та Ізраїлю на Іран удару зазнала школа для дівчаток. Зазначив, що ця школа “знаходилась за десятки тисяч кілометрів від вас і нічим вам не загрожувала”. За його словами, подібна політика суперечить головному людському праву – праву на життя.
Лукашенко переконаний, що політика США продиктована інтересами, а не демократією та правами людини. На його думку, Америка могла б повчитися демократії в Білорусі.
