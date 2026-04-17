Беларусь Трампу це точно не сподобається: смілива заява Лукашенка
Трампу це точно не сподобається: смілива заява Лукашенка

Лідер Білорусі Лукашенко розповів про демократію в США

17 квітня 2026, 16:46
Кречмаровская Наталия

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко переконаний, що справжня демократія не в США, а саме в Білорусі, а Штатам ще потрібно вчитися демократії.

Політик розповів, чи дійсно в Америці існує демократія, а в Білорусі — диктатура, пише видання “Белта”. 

"Ви тільки говорите про якусь демократію, про права людини… Все це балаканина. Ваша політика у Венесуелі, погрози Кубі, війна на Близькому Сході та інші речі говорять про те, що ви справжнісінькі диктатори. Ніякі ви не демократи", — прокоментував Лукашенко демократію США.

Лідер Білорусі, як пише видання, навів конкретний приклад, який ніби підтверджує його думку. Він нагадав, що в перший день атаки США та Ізраїлю на Іран удару зазнала школа для дівчаток. Зазначив, що ця школа “знаходилась за десятки тисяч кілометрів від вас і нічим вам не загрожувала”. За його словами, подібна політика суперечить головному людському праву – праву на життя. 

"Якщо ви за права людини, тоді дайте людині здійснити головне право — право на життя. Людина хотіла жити, особливо дітлахи. Ви їх знищили. Ось вам один лише факт, який повністю перекреслює все, що ви говорили (про права людини, — ред.)", — сказав білоруський лідер.

Лукашенко переконаний, що політика США продиктована інтересами, а не демократією та правами людини. На його думку, Америка могла б повчитися демократії в Білорусі. 

"У нас — я про це давно говорив — демократії вам доведеться вчитися. У нас у сто разів цієї демократії більше, ніж у вас", — підкреслив він. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Лукашенко вимагає мобілізації. 




Джерело: https://belta.by/president/view/lukashenko-sravnil-belorusskuju-diktaturu-i-amerikanskuju-demokratiju-na-konkretnom-primere-776105-2026/
