Три «китайских орешка» Лукашенко

Рубрики
МЕНЮ
Моесеенко Валентина
"Родитель" будет убеждать Пекин, что Минск снова стал стабильным центром и готов получать инвестиции. Такое мнение в телеэфире высказал советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка.
Зачем Лукашенко поездка в Китай
Он напомнил, что после 2020 года Китай вывел практически все свои проекты и активы из Беларуси, в частности, в Украину.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
По его словам, Китай уже играет роль в искусственно созданном продовольственном кризисе, который имеет целью ослабить позицию Запада и нажал Европейский Союз и США.
Как писали "Комментарии" ранее, лидер Белоруссии планирует в ближайшее время встретиться с Си Цзиньпином. Как обнаружил американский Институт изучения войны, у Александра Лукашенко может быть скрыт мотив — помочь России и Китаю избежать санкций.
Читайте также на портале "Комментарии" -
Обсуждения
Новости