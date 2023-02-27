Три «китайских орешка» Лукашенко

"Родитель" будет убеждать Пекин, что Минск снова стал стабильным центром и готов получать инвестиции. Такое мнение в телеэфире высказал советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка.



Зачем Лукашенко поездка в Китай

Он напомнил, что после 2020 года Китай вывел практически все свои проекты и активы из Беларуси, в частности, в Украину.

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“Сейчас Лукашенко очень важно вернуть деньги, потому что идет огромный отток частного сектора, бизнеса, практически никаких инвестиций не поступает, кроме как из России, Турции еще нескольких государств. Это первая задача Лукашенко. Вторая задача, конечно, поискать пути обхода санкций. Главное – это удобрения, потому что Лукашенко прикрыли возможность экспортировать и отправлять транзитом удобрения через Европейский Союз. Это азотные и калийные удобрения. С Китаем они могут договориться”, — считает Вячорка.

По его словам, Китай уже играет роль в искусственно созданном продовольственном кризисе, который имеет целью ослабить позицию Запада и нажал Европейский Союз и США.

“И третья цель этого визита – это легитимность Лукашенко, ведь никто, кроме российских губернаторов, Путина и президента Зимбабве, с ним не встречался. Если у него выйдет встреча с Си Цзиньпином, он, конечно, это продаст в качестве признания Лукашенко президентом, и для него это имеет огромное значение", — пояснил советник Тихановской.

Как писали "Комментарии" ранее, лидер Белоруссии планирует в ближайшее время встретиться с Си Цзиньпином. Как обнаружил американский Институт изучения войны, у Александра Лукашенко может быть скрыт мотив — помочь России и Китаю избежать санкций.

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