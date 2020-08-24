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Видеофакт: в Беларуси задержали лидеров оппозиции

Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского увез ОМОН

сегодня, 12:24
Автор:

Владимир Лавский

На Минском тракторном заводе 24 августа задержали двух членов президиума Координационного совета оппозиции — Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. Об этом сообщает телеграм-канал Nexta. 

Как сообщает источник, сотрудники ОМОНа задержали их на проходной Минского тракторного завода и поместили в автозак. Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского обвинили в организации несанкционированного массового мероприятия и увезли Напомним, Ковалькова — доверенное лицо Светланы Тихановской, а Дылевский — термист Минского тракторного завода, лидер забастовочного комитета на этом предприятии.

Видеофакт: в Беларуси задержали лидеров оппозиции


Ранее представители белорусской оппозиции заверили: если следующие выборы состоятся, Лукашенко сможет принять в них участие. 

Член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова сообщила, что новое голосование должно быть проведено в кратчайшие сроки, однако с обновленным составом ЦИК. 

По словам Колесниковой, препятствий для участия во всенародном голосовании Александра Лукашенко они не видят.

"Мы видим, что, даже обладая административным ресурсом, даже с грубейшими фальсификациями, он проиграл. Мы исходим из того, что каждый гражданин Беларуси должен иметь право на участие в выборах, никаких препятствий здесь быть не должно. Но мы не верим, что Лукашенко на это пойдет", - сказала она.



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